Sahte TOKİ sitesiyle onlarca kişiyi dolandırdı: Savunması 'pes' dedirtti!

Bursa'da okuyan 20 yaşındaki Hukuk Fakültesi öğrencisi E.A., kurduğu sahte TOKİ web sitesi üzerinden vatandaşları 1 milyon TL değerinde dolandırdı. Mağdurlarla alay eden ve "Uykum geldi, gidin polise şikâyet edin" sözleriyle pervasızlığını sergileyen genç kız, bir arkadaşıyla yaptığı "Onlar ev sahibi olmak için başvuruyor, ben onların parasıyla ev sahibi oluyorum" şeklindeki konuşma üzerine siber polis tarafından 10 gün süren detaylı bir takibin ardından başarılı bir operasyonla yakalandı. İşte detaylar...

12.12.2025
saat ikonu 10:49
12.12.2025
saat ikonu 10:51

'da, üniversitenin Hukuk Fakültesi ikinci sınıfında eğitim gören E.A., internet ortamında gerçek gibi görünen bir başvuru sitesi kurarak dolandırıcılık zincirini başlattı. Ev sahibi olma hayaliyle siteye başvuran çok sayıda kişi, işlemlerinin geçersiz olduğunu fark edince sitede yer alan iletişim numarasını aradı.

Sahte TOKİ sitesiyle onlarca kişiyi dolandırdı: Savunması 'pes' dedirtti!

"BAŞVURUNUZ ASKIYA ALINDI" DEYİP İKİNCİ KEZ DOLANDIRDI

Telefonun diğer ucundaki E.A., bu sefer de mağdurlara "Başvurunuz askıya alındı, bilgi vermediğiniz için tekrar ödeme yapmanız gerekiyor" yalanıyla ikinci kez para talep etti ve bu yolla ikinci bir gerçekleştirdi.

Sahte TOKİ sitesiyle onlarca kişiyi dolandırdı: Savunması 'pes' dedirtti!

"PES" DEDİRTEN CEVAP

Dolandırıldıklarını kesin olarak anlayan vatandaşlar tekrar aradıklarında ise genç öğrencinin inanılmaz bir rahatlıkla, "Gidin polise şikâyet edin, benim uyku saatim, uykum geldi" diyerek telefonu yüzlerine kapattığı tespit edildi.

Sahte TOKİ sitesiyle onlarca kişiyi dolandırdı: Savunması 'pes' dedirtti!

"ONLARIN PARALARIYLA EV SAHİBİ OLACAĞIZ"

Mağduriyetlerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin, mağdurlara ulaşmak için Telegram üzerinden oluşturduğu özel linkleri kullandığını belirledi. Yaklaşık 10 günlük teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen baskınla E.A. kıskıvrak yakalanarak . Soruşturma derinleşirken, şüphelinin bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, "Onlar ev almak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız" dediği de ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç öğrencinin bu dolandırıcılık olayında bağlantılı olduğu diğer şahıslar hakkındaki soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

#bursa
#toki
#dolandırıcı
#üniversite
#gözaltına alındı
#siber suç
#vurgun
#Gündem
