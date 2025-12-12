Sahte TOKİ sitesiyle onlarca kişiyi dolandırdı: Savunması 'pes' dedirtti!

Bursa'da, üniversitenin Hukuk Fakültesi ikinci sınıfında eğitim gören E.A., internet ortamında gerçek gibi görünen bir TOKİ başvuru sitesi kurarak dolandırıcılık zincirini başlattı. Ev sahibi olma hayaliyle siteye başvuran çok sayıda kişi, işlemlerinin geçersiz olduğunu fark edince sitede yer alan iletişim numarasını aradı.

"BAŞVURUNUZ ASKIYA ALINDI" DEYİP İKİNCİ KEZ DOLANDIRDI

Telefonun diğer ucundaki E.A., bu sefer de mağdurlara "Başvurunuz askıya alındı, bilgi vermediğiniz için tekrar ödeme yapmanız gerekiyor" yalanıyla ikinci kez para talep etti ve bu yolla ikinci bir vurgun gerçekleştirdi.

"PES" DEDİRTEN CEVAP

Dolandırıldıklarını kesin olarak anlayan vatandaşlar tekrar aradıklarında ise genç öğrencinin inanılmaz bir rahatlıkla, "Gidin polise şikâyet edin, benim uyku saatim, uykum geldi" diyerek telefonu yüzlerine kapattığı tespit edildi.

"ONLARIN PARALARIYLA EV SAHİBİ OLACAĞIZ"

Mağduriyetlerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin, mağdurlara ulaşmak için Telegram üzerinden oluşturduğu özel linkleri kullandığını belirledi. Yaklaşık 10 günlük teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen baskınla E.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma derinleşirken, şüphelinin bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, "Onlar ev almak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız" dediği de ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç öğrencinin bu dolandırıcılık olayında bağlantılı olduğu diğer şahıslar hakkındaki soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.