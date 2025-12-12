ÖSYM 2025-ALES/3 sınav sonuçlarını açıkladı

Kategoriler
Lisansüstü (yüksek lisans) programlara başvuracak adayların yanı sıra araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman çevirici gibi akademik kadrolara atanmak isteyenlerin girmesi gereken ALES sınavına ilişkin sıcak gelişme yaşandı. ÖSYM Başkanlığı, 2025-ALES/3: Sınav sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."