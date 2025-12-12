İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rasim Akpınar kimdir, aslen nereli? Atamalar listesi yayımlandı

Kategoriler
Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Rasim Akpınar atandı. İşte özgeçmişi ve aldığı eğitimler!
Eğitim Bilgileri
Akademik Ünvanlar / Görevler
Doç. Dr., 2015 - Devam Ediyor
Akademik İdari Deneyim
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2022 - Devam Ediyor
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2020 - Devam Ediyor
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2016 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Lisans
yerel yönetimler-1, Lisans, 2019-2020, 2018-2019
kentleşme ve konut politikaları, Lisans, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
küreselleşme bölgeselleşme ve yerelleşme politikaları, Lisans, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
yerel yönetimler-2, Lisans, 2018-2019
Türkiye'nin toplumsal yapısı, Lisans, 2018-2019, 2017-2018
uluslararası çevre politikaları, Lisans, 2017-2018, 2016-2017
kamu yönetimine giriş, Lisans, 2012-2013, 2011-2012
Lisans Çift Anadal
yerel yönetimlerklde güncel gelişmeler, Lisans Çift Anadal, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
kentleşme kuramları, Lisans Çift Anadal, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
Yaptığı tezler
Yüksek Lisans, Regional Economic Disparities in Turkey and New Regionalism and Endogenous Dynamics as an Approach of Regional Economic Development, 2008
Araştırma Alanları
Sosyal ve Beşerî Bilimler