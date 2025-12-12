Menü Kapat
SON DAKİKA!
 Sumru Tarhan

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rasim Akpınar kimdir, aslen nereli? Atamalar listesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan rektör atamalarından birisi de İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne oldu. Prof. Dr. Rasim Akpınar kimdir merak edilirken özgeçmişi de dikkat çekti.

12.12.2025
Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Rasim Akpınar atandı. İşte özgeçmişi ve aldığı eğitimler!

RASİM AKPINAR KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Bilgileri

  • Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye 2017 - 2020
  • Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye 2009 - 2013
  • Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri 2006 - 2008
  • Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye 1995 - 2000

Akademik Ünvanlar / Görevler
Doç. Dr., 2015 - Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2022 - Devam Ediyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2020 - Devam Ediyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2016 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler
Lisans
yerel yönetimler-1, Lisans, 2019-2020, 2018-2019

kentleşme ve konut politikaları, Lisans, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017

küreselleşme bölgeselleşme ve yerelleşme politikaları, Lisans, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017

yerel yönetimler-2, Lisans, 2018-2019

Türkiye'nin toplumsal yapısı, Lisans, 2018-2019, 2017-2018

uluslararası çevre politikaları, Lisans, 2017-2018, 2016-2017

kamu yönetimine giriş, Lisans, 2012-2013, 2011-2012

Lisans Çift Anadal
yerel yönetimlerklde güncel gelişmeler, Lisans Çift Anadal, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017

kentleşme kuramları, Lisans Çift Anadal, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ RASİM AKPINAR'IN ÖZGEÇMİŞİ

Yaptığı tezler

Yüksek Lisans, Regional Economic Disparities in Turkey and New Regionalism and Endogenous Dynamics as an Approach of Regional Economic Development, 2008

Araştırma Alanları
Sosyal ve Beşerî Bilimler

