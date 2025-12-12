Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak, kimler katılacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olur?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez toplanıyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret, 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücret görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda ilk toplantılarda işçi ve işveren tarafının beklentileri gündeme gelirken asgari ücret zammı için karar çıkmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada TİSK’e çağrıda bulunarak ellerini taşın altına koymalarını beklediğini vurguladı. Peki Asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak? İşte, Asgari ücret toplantı saati…

Asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak, kimler katılacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olur?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 10:03

doğrudan 8 milyon çalışanı etkileyecek. Asgari ücret toplantısında ilk gündem maddesinin enflasyon ve mevcut olması bekleniyor. ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda karar alınabilmesi için en az 10 üyenin katılımıyla toplantıda karar alınabiliyor. Oylamalarda eşitlik olması durumunda ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul ediliyor. Asgari ücret toplantısı ile birlikte zam senaryoları da masaya gelecek. Ekonomistler yeni asgari ücretin %20 - 30 arasında zamlanması bekliyor. Peki Asgari ücret ne zaman belli olur, kaç toplantıda? İşte, asgari ücret toplantısına ilişkin detaylar…

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Yüzbinlerce çalışanı etkileyecek yeni için süreç bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katılacak. Asgari ücret toplantısı bugün (12 Aralık) saat 14.00’da başlayacak. Asgari ücret toplantısının ardından işveren tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak, kimler katılacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olur?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Asgari ücret zammı belirlenirken işçi ve işveren tarafının uzlaşması belirleyici oluyor. Yeni dönem için kaç toplantı düzenleneceği ise ilerleyen günlerde belli olacak. Uzlaşma hızına göre toplantı sayısı değişiklik gösterebilecek. Geçtiğimiz yıllardaki örnekler dikkate alındığında üç ile dört toplantı arasında değişmesi öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU’NDA KİMLER VAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu normal şartlarda 15 kişilik bir heyetten oluşuyor. Beş temsilci işçi tarafını temsil ederken beş temsilci ise işveren tarafını oluşturur.

Beş temsilci işçi tarafını oluşturan tarafından, beş temsilci ise işveren tarafını temsil eden tarafından belirleniyor. Komisyondaki bağımsız beş temsilci ise hükümet tarafından belirleniyor. Bakanlık tarafından belirlenen üye ise komisyona başkanlık yapıyor.

Asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak, kimler katılacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olur?

İŞVEREN TARAFI TOPLANTIYA KATILACAK MI?

İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği komisyonda, gözler komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme yapılmaması halinde toplantıya katılmayacaklarını açıklayan TÜRK-İŞ'e çevrildi. TÜRK-İŞ heyetinin toplantıya katılması beklenmezken, işçi tarafının taleplerini içeren bir yazının bugün Bakanlığa sunulacağı öğrenildi.

