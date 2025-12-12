Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Fenomen Başak Karahan hamile olduğunu duyurdu!

Geçtiğimiz aylarda evlenen Başak Karahan hamile olduğunu duyurdu. Enes Batur'un yaptığı açıklamalarla zor günler geçiren dava açan Başak Karahan, eşi Halil Ünlü ile yaptığı paylaşımına "Artık 3 kişiyiz" notunu düştü.

Fenomen Başak Karahan hamile olduğunu duyurdu!
12.12.2025
12.12.2025
saat ikonu 09:48

fenomeni Başak Karahan, bir süre önce eski sevgilisi Enes Batur tarafından rahatsız edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Geçtiğimiz aylarda Halil Ünlü ile evlenen Başak Karahan hamile olduğunu duyurdu.

BAŞAK KARAHAN'DAN HAMİLELİK HABERİ

Fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğunu duyurdu. Karahan, "Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz… Artık 3 kişiyiz" notunu düştü.

Fenomen Başak Karahan hamile olduğunu duyurdu!

BAŞAK KARAHAN, ENES BATUR'A AÇTIĞI DAVA İLE GÜNLERCE KONUŞULDU

Sosyal medyanın en çok konuşulan ikilisi Enes Batur ile Başak Karahan, yıllar önce ayrılmış ve bir daha da bir araya asla gelmemişti. Başak Karahan hazırlıkları yaparken, Enes Batur'un yıllar önce Başak Karahan ile çektirdiği kareyi yakınlaştırıp profil resmi yapmasına eleştiri yağdı.

Fenomen Başak Karahan hamile olduğunu duyurdu!

Başak Karahan ilk olarak avukatının paylaşımını yayınlayarak Enes Batur'a 5 kuruşluk dava açtığını duyurdu. Ayrıca bugünden itibaren uzaklaştırma kararı da aldırdığını belirten Başak Karahan bide video yayınladı.

