Fenomen Başak Karahan hamile olduğunu duyurdu!

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, bir süre önce eski sevgilisi Enes Batur tarafından rahatsız edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Geçtiğimiz aylarda Halil Ünlü ile evlenen Başak Karahan hamile olduğunu duyurdu.

BAŞAK KARAHAN'DAN HAMİLELİK HABERİ

Fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hamile olduğunu duyurdu. Karahan, "Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz… Artık 3 kişiyiz" notunu düştü.

BAŞAK KARAHAN, ENES BATUR'A AÇTIĞI DAVA İLE GÜNLERCE KONUŞULDU

Sosyal medyanın en çok konuşulan ikilisi Enes Batur ile Başak Karahan, yıllar önce ayrılmış ve bir daha da bir araya asla gelmemişti. Başak Karahan düğün hazırlıkları yaparken, Enes Batur'un yıllar önce Başak Karahan ile çektirdiği kareyi yakınlaştırıp profil resmi yapmasına eleştiri yağdı.

Başak Karahan ilk olarak avukatının paylaşımını yayınlayarak Enes Batur'a 5 kuruşluk dava açtığını duyurdu. Ayrıca bugünden itibaren uzaklaştırma kararı da aldırdığını belirten Başak Karahan bide video yayınladı.