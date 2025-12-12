Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Meteoroloji saat verdi! 3 ile kar yağışı geliyor: İşte bölge bölge hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde izleyecek. Bölge bölge hava tahminini açıklayan meteoroloji bazı bölgeler için yağış uyarısı yaptı. Özellikle Ankara, Çankırı, Yozgat gibi illerin yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Meteoroloji saat verdi! 3 ile kar yağışı geliyor: İşte bölge bölge hava durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 09:29

Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi! 3 ile kar yağışı geliyor: İşte bölge bölge hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum Haric), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

: Genellikle kuzeyli, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi! 3 ile kar yağışı geliyor: İşte bölge bölge hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin hafif yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Meteoroloji saat verdi! 3 ile kar yağışı geliyor: İşte bölge bölge hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum haric) aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu

MARDİN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji saat verdi! 3 ile kar yağışı geliyor: İşte bölge bölge hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6, zamanla geneli yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra kuzeyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı sabah 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji uzmanı uyardı! Kar yağışı etkili olacak
ETİKETLER
#hava durumu
#rüzgar
#sıcaklık
#yağmur
#meteoroloji
#kar
#Prognoz
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.