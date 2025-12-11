Meteoroloji uzmanı uyardı! Kar yağışı etkili olacak

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığında bundan sonra çok önemli bir düşüş beklemediklerini ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemir, bölge bölge uyarılarda bulundu.

"KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ŞEKLİNDE OLACAK"

Aralıkta da yağış alacak bölgelerin olduğunu cuma günü için Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz Bölgesi, yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi geneliyle, Doğu Akdeniz'in doğusuyla, Doğu Karadeniz'de yağmur ve sağanak görüleceğini bildiren Özdemir, "Tabii bu yağışlar özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek. Yine hafta sonu cumartesi günü için de ülkemizin kuzey kesimlerinde yağış beklentimiz var. Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz Bölgesi, yine Doğu Anadolu'da da Hakkari ve Van'ın özellikle güney kesimlerinde, Şırnak'ta aralıklı yağışlar göreceğiz. Pazar günü ise ülkemizin kuzey kıyılarında yine Marmara'nın kuzeydoğusuyla, Karadeniz kıyılarında aralıklı yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığında düşüşler gerçekleşti. Bundan sonra da çok önemli bir düşüş beklemiyoruz. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Ankara için beklenen hava tahminlerini paylaşan Özdemir, cuma günü İstanbul'da hafif sağanak yağış beklentileri olduğunu söyledi. Yine Ankara için yağış beklentilerinin olmadığını aktaran Özdemir, "Cuma günü kapalı bir hava olacak. Çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Gece 2 ve gündüz 8 derece sıcaklık beklentimiz var" dedi.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışı beklentisine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Özdemir, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerine işaret etti. Batı bölgelerde kar yağışı beklemediklerini aktaran Özdemir, doğu bölgelerde özellikle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklediklerini söyledi.