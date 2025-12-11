Menü Kapat
Hava Durumu
10°
Meteoroloji uzmanı uyardı! Kar yağışı etkili olacak

Hava sıcakları ülke genelinde hissedilir derecede düştü. Havanın buz kesmesiyle birlikte özellikle bazı bölgelerde şiddetli kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemir de kar yağışı için uyarıda bulundu.

yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığında bundan sonra çok önemli bir düşüş beklemediklerini ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyleyen Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemir, bölge bölge uyarılarda bulundu.

"KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE ŞEKLİNDE OLACAK"

Aralıkta da alacak bölgelerin olduğunu cuma günü için Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz Bölgesi, yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi geneliyle, Doğu Akdeniz'in doğusuyla, Doğu Karadeniz'de yağmur ve sağanak görüleceğini bildiren Özdemir, "Tabii bu yağışlar özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek. Yine hafta sonu cumartesi günü için de ülkemizin kuzey kesimlerinde yağış beklentimiz var. Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz Bölgesi, yine Doğu Anadolu'da da Hakkari ve Van'ın özellikle güney kesimlerinde, Şırnak'ta aralıklı yağışlar göreceğiz. Pazar günü ise ülkemizin kuzey kıyılarında yine Marmara'nın kuzeydoğusuyla, Karadeniz kıyılarında aralıklı yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığında düşüşler gerçekleşti. Bundan sonra da çok önemli bir düşüş beklemiyoruz. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji uzmanı uyardı! Kar yağışı etkili olacak

İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

ve için beklenen hava tahminlerini paylaşan Özdemir, cuma günü İstanbul'da hafif sağanak yağış beklentileri olduğunu söyledi. Yine Ankara için yağış beklentilerinin olmadığını aktaran Özdemir, "Cuma günü kapalı bir hava olacak. Çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Gece 2 ve gündüz 8 derece sıcaklık beklentimiz var" dedi.

Meteoroloji uzmanı uyardı! Kar yağışı etkili olacak

KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışı beklentisine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Özdemir, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerine işaret etti. Batı bölgelerde kar yağışı beklemediklerini aktaran Özdemir, doğu bölgelerde özellikle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklediklerini söyledi.

