Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Tarım ve hayvancılıkta dron devrimi! Çiftçi sadece cep telefonuyla takip ediyor

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik üniversitede yürütülen tarım ve hayvancılık çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım ve hayvancılığı modern teknolojilerle entegre ettiklerini belirten Prof. Dr. Çelik, üniversitede ürettikleri dronlar ve mikro uygular sayesinde çiftçilerin ürünleri cep telefonundan takip edebildiğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tarım ve hayvancılıkta dron devrimi! Çiftçi sadece cep telefonuyla takip ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 17:33

MUHABİR: Hüseyin Bahcivan

Bingöl Üniversitesi'nde Tarım ve Hayvancılık Konusu'nda Silikon Vadisi için önemli çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik üniversitede yürütülen çalışmalar kapsamında dron ve mikro uygu teknolojilerinin üretildiğini açıkladı.

Tarım ve hayvancılıkta dron devrimi! Çiftçi sadece cep telefonuyla takip ediyor

DRONLAR TARIM ALANLARINDA KULLANILIYOR

Prof. Dr. Çelik bu üretilen bu dron ve mikro uydu teknolojilerinin tarım alanlarında kullanıldığını ifade etti. Çelik, dronlarla tarım arazilerinin havadan analiz edildiğini belirterek "Dronlar ile havadan toprak analizi yapıyoruz. Her bitkinin ihtiyacı farklı; örneğin sarımsak selenyuma ihtiyaç duyuyor. Dron bu eksikliği tespit ederek nano teknolojik yöntemlerle ürettiğimiz malzemeyi bitkiye püskürtüyor. Çiftçi ise tüm bu süreci evinden cep telefonu ile takip edebiliyor" dedi.

Tarım ve hayvancılıkta dron devrimi! Çiftçi sadece cep telefonuyla takip ediyor

ARICILIKTA DA YENİ TEKNOLOJİLER KULLANILIYOR

Bingöl'de 400'e yakın endemik bitki bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Çelik, bu bitkilerin kimyasal özütlerini propolisle entegre ederek "süper gıda" ürettiklerini belirtti. İleride ise ilaç fabrikasına dönüştürme gibi hedeflerinin bulunduklarını ifade etti.

Tarım ve hayvancılıkta dron devrimi! Çiftçi sadece cep telefonuyla takip ediyor

YAPAY ZEKA İLE HAYVAN HASTALIKLARI TESPİT EDİLİYOR

Prof. Dr. Çelik, hayvancılık alanında da ve biyoteknoloji temelli projelerin yürütüldüğünü açıkladı. Hayvan hastalıklarını erken teşhisi üzerinde yoğunlaştıklarını belirten Prof. Dr. Çelik "Doktor hayvan özelliklerini çıkartıyor, buna göre belirliyoruz. Hücre içi olaylarını doğa olaylarını taklit etme suretiyle yeni malzeme, cihaz üretimi ve sistem üretiminden tutun fotosentez fabrikalarına kadar birçok çalışmamız bulunuyor" dedi.

ETİKETLER
#yapay zeka
#Tarım Teknolojileri
#Dronlar
#Mikro Uydu Teknolojileri
#Biyoteknoloji
#Endemik Bitkiler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.