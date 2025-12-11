Tarım ve hayvancılıkta dron devrimi! Çiftçi sadece cep telefonuyla takip ediyor

MUHABİR: Hüseyin Bahcivan

Bingöl Üniversitesi'nde Tarım ve Hayvancılık Konusu'nda Silikon Vadisi için önemli çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik üniversitede yürütülen çalışmalar kapsamında dron ve mikro uygu teknolojilerinin üretildiğini açıkladı.

DRONLAR TARIM ALANLARINDA KULLANILIYOR

Prof. Dr. Çelik bu üretilen bu dron ve mikro uydu teknolojilerinin tarım alanlarında kullanıldığını ifade etti. Çelik, dronlarla tarım arazilerinin havadan analiz edildiğini belirterek "Dronlar ile havadan toprak analizi yapıyoruz. Her bitkinin ihtiyacı farklı; örneğin sarımsak selenyuma ihtiyaç duyuyor. Dron bu eksikliği tespit ederek nano teknolojik yöntemlerle ürettiğimiz malzemeyi bitkiye püskürtüyor. Çiftçi ise tüm bu süreci evinden cep telefonu ile takip edebiliyor" dedi.

ARICILIKTA DA YENİ TEKNOLOJİLER KULLANILIYOR

Bingöl'de 400'e yakın endemik bitki bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Çelik, bu bitkilerin kimyasal özütlerini propolisle entegre ederek "süper gıda" ürettiklerini belirtti. İleride ise ilaç fabrikasına dönüştürme gibi hedeflerinin bulunduklarını ifade etti.

YAPAY ZEKA İLE HAYVAN HASTALIKLARI TESPİT EDİLİYOR

Prof. Dr. Çelik, hayvancılık alanında da yapay zeka ve biyoteknoloji temelli projelerin yürütüldüğünü açıkladı. Hayvan hastalıklarını erken teşhisi üzerinde yoğunlaştıklarını belirten Prof. Dr. Çelik "Doktor hayvan özelliklerini çıkartıyor, buna göre belirliyoruz. Hücre içi olaylarını doğa olaylarını taklit etme suretiyle yeni malzeme, cihaz üretimi ve sistem üretiminden tutun fotosentez fabrikalarına kadar birçok çalışmamız bulunuyor" dedi.