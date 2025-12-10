11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı mı, yürürlüğe girdi mi? 11. Yargı Paketi maddeleri neler, af çıkacak mı?

TBMM Adalet Komisyonunda 11. Yargı Paketi olarak da bilinen ceza kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin ilk 15 maddesi kabul edildi. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin kanun teklifi, yeni yargı paketinde yer alıyordu. Cezaevinde bulunan mahkumlar ve mahkum yakınları ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 11. Yargı Paketi’nde mahkumlara af var mı, ne zaman çıkacak? İşte, yeni yargı paketinde son gelişmeler…

11. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI MI?

TBMM Adalet Komisyonunda, 11 Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmeleri ele alındı. Komisyonda 15 maddesi kabul edilen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. 11. Yargı Paketi henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Görüşmeler tamamlandıktan sonra TBMM Genel Kurulu’nda onaylanacak ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

YENİ YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?

Cezaevindeki mahkumlar ve mahkum yakınları komisyonda görüşülen yeni yargı paketi çalışmalarını yakından takip ediyor. TBMM Adalet Komisyonunda, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemeyi de içeren, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına yönelik düzenlemenin kapsamından çıkarıldı.

12. YARGI PAKETİ YOLDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2026 yılı bütçe görüşmelerinde önemli değerlendirmelerde bulundu. 10. Yargı Paketi’nin yasalaştığını, 11. Yargı Paketi'nin de TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini hatırlatan Tunç, “ "12. Yargı Paketi ile hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, avukatların bilgi ve belge temin etmelerinin kolaylaştırılması ve noter yardımcılığı kurumunun ihdas edilmesi gibi konularda düzenlemeler yapmayı planlıyoruz.

Ayrıca yargılamaların uzamasının en önde gelen sebeplerinden birisi tebligat işlemleri, usulsüzlükleri. Bu anlamda yeni bir tebligat kanunu hazırladık, elektronik tebligatın yaygınlaştırılmasıyla ilgili bu kanun taslağımızda önemli hazırlıklarımız var. Bunların yanında Bilim Kurulu tarafından Cebri İcra Kanunu Taslağı da görüşlere sunulmuş durumda." ifadelerini kullandı.