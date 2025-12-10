İSKİ açıkladı: Fark yüzde bir bile değil! 10 Aralık İstanbul baraj doluluk oranlarında kritik seviye devam ediyor

Kategoriler
İstanbul
İstanbul’da günlerdir etkili olan sağanak yağış trafiği olumsuz etkilerken, gözler baraj doluluk oranlarına çevrilmişti. Zira kentin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajda toplam su seviyesi Aralık ayı itibariyle yüzde 20 seviyesinin altına düştü. Planlı su kesintilerine doğru adım adım gidilirken, yağan yağmurlar yüreklere de su serpti. Ancak İSKİ tarafından yapılan paylaşım son yağmurların baraj doluluk oranlarına çok da fayda etmediğini gösterdi…
10 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ’nin resmi sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Ancak yapılan bu paylaşım yüzleri çok güldürmedi. Ay başı itibariyle yüzde 20’nin altına düşen su seviyesi her geçen gün gerilemeye devam etti. Son yağmurların ardından su seviyesinin yükselmesi beklenirken, son 24 saat içinde ki artış yüzde 0,56 seviyesinde kaldı. İstanbul’un en çok yağışı kasım, aralık ve ocak aylarında aldığı bilgisine dayanılarak gözler meteorolojiden gelecek güzel haberlere çevrildi.
Diğer yandan İSKİ, internet sitesinde günlük olarak paylaştığı toplam baraj doluluk oranlarının yanı sıra, Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının tekil doluluk oranlarını da kamuoyu ile paylaştı. Bununla birlikte İstanbul barajlarının son bir yıldaki ay sonu doluluk oranları ve yıllara göre karşılaştırmaları da paylaşılan veriler arasında yer aldı…
İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 10 Aralık itibariyle İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 17, 91 olarak ölçüldü. 9 Aralık Salı günü yapılan ölçümlerde ise yüzde 17,81 oranında bir su seviyesi tespit edilmişti. Böylelikle son 24 saat içinde baraj doluluk oranlarındaki artış yüzde 0,56 oranında oldu.