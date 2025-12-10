İSKİ açıkladı: Fark yüzde bir bile değil! 10 Aralık İstanbul baraj doluluk oranlarında kritik seviye devam ediyor

10 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ’nin resmi sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Ancak yapılan bu paylaşım yüzleri çok güldürmedi. Ay başı itibariyle yüzde 20’nin altına düşen su seviyesi her geçen gün gerilemeye devam etti. Son yağmurların ardından su seviyesinin yükselmesi beklenirken, son 24 saat içinde ki artış yüzde 0,56 seviyesinde kaldı. İstanbul’un en çok yağışı kasım, aralık ve ocak aylarında aldığı bilgisine dayanılarak gözler meteorolojiden gelecek güzel haberlere çevrildi.