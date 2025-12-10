Menü Kapat
Hava Durumu
İSKİ açıkladı: Fark yüzde bir bile değil! 10 Aralık İstanbul baraj doluluk oranlarında kritik seviye devam ediyor

Aralık 10, 2025 15:17
1
10 aralik istanbul baraj doluluk oranlari

İstanbul’da günlerdir etkili olan sağanak yağış trafiği olumsuz etkilerken, gözler baraj doluluk oranlarına çevrilmişti. Zira kentin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajda toplam su seviyesi Aralık ayı itibariyle yüzde 20 seviyesinin altına düştü. Planlı su kesintilerine doğru adım adım gidilirken, yağan yağmurlar yüreklere de su serpti. Ancak İSKİ tarafından yapılan paylaşım son yağmurların baraj doluluk oranlarına çok da fayda etmediğini gösterdi…

2
10 aralik istanbul baraj doluluk oranlari

10 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ’nin resmi sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Ancak yapılan bu paylaşım yüzleri çok güldürmedi. Ay başı itibariyle yüzde 20’nin altına düşen su seviyesi her geçen gün gerilemeye devam etti. Son yağmurların ardından su seviyesinin yükselmesi beklenirken, son 24 saat içinde ki artış yüzde 0,56 seviyesinde kaldı. İstanbul’un en çok yağışı kasım, aralık ve ocak aylarında aldığı bilgisine dayanılarak gözler meteorolojiden gelecek güzel haberlere çevrildi.

3
10 aralik istanbul baraj doluluk oranlari

Diğer yandan İSKİ, internet sitesinde günlük olarak paylaştığı toplam baraj doluluk oranlarının yanı sıra, Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının tekil doluluk oranlarını da kamuoyu ile paylaştı. Bununla birlikte İstanbul barajlarının son bir yıldaki ay sonu doluluk oranları ve yıllara göre karşılaştırmaları da paylaşılan veriler arasında yer aldı…

4
10 aralik istanbul baraj doluluk oranlari

10 ARALIK 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 10 Aralık itibariyle İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 17, 91 olarak ölçüldü. 9 Aralık Salı günü yapılan ölçümlerde ise yüzde 17,81 oranında bir su seviyesi tespit edilmişti. Böylelikle son 24 saat içinde baraj doluluk oranlarındaki artış yüzde 0,56 oranında oldu.

5
10 aralik istanbul baraj doluluk oranlari

10 ARALIK 2025 İSTANBUL BARAJLARININ TEKİL DOLULUK ORANLARI

  • Ömerli: 14,21
  • Darlık: 28,4
  • Elmalı: 54,48
  • Terkos: 20,09
  • Alibey: 13,33
  • Büyükçekmece: 18,46
  • Sazlıdere: 17,02
  • Istrancalar: 31,66
  • Kazandere: 2,4
  • Pabuçdere: 2,48

6
10 aralik istanbul baraj doluluk oranlari

İSTANBUL BARAJLARININ SON BİR YILDAKİ AY SONU DOLULUK ORANLARI

  • 31 Aralık 2024: 40,23
  • 31 Ocak 2025: 52,56
  • 28 Şubat 2025: 74,5
  • 31 Mart 2025: 79,99
  • 30 Nisan 2025: 81,23
  • 31 Mayıs 2025: 76,59
  • 30 Haziran 2025: 66,23
  • 31 Temmuz 2025: 53,13
  • 31 Ağustos 2025: 40,35
  • 30 Eylül 2025: 28,82
  • 31 Ekim 2025: 22,96
  • 30 Kasım 2025: 18,38
  • 10 Aralık 2025:17,91

7
10 aralik istanbul baraj doluluk oranlari

10 ARALIK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

  • 2015: 62,39
  • 2016: 37,27
  • 2017: 54,81
  • 2018: 62,13
  • 2019: 35,58
  • 2020: 22,39
  • 2021: 41,22
  • 2022: 34,36
  • 2023: 38,95
  • 2024: 28,52
  • 2025: 1,91

