En popüler oyuncular belli oldu! İşte oyunculuklarıyla 2025 yılına damga vuran isimler

En popüler oyuncular

2025 yılının en popüler oyuncuları IMDb tarafından açıklandı. Yıl boyunca yer aldıkları projeler ile dünya çapında hayran kitlelerine sahip olan oyuncuları değerlendirilirken özel hayatlarından sosyal medya paylaşımlarına, fiziksel özelliklerinden yer aldıkları projelere kadar birçok etkene bakıldı. İşte 2025 yılına damga vuran isimler…

En popüler oyuncular

Oyunculuklarının ve kişisel özellikleri ile milyonları peşinden sürükleyen ünlü isimler uluslararası platformlarda kazandıkları ödüllerle adından söz ettiriyor. Ancak gelmiş geçmiş tim dizi ve filmlere ilişkin verileri barındıran IMDb bu sefer oyuncuları popülerliklerine göre sıraladı. 2025 yılı boyunca attığı her adımla ses getiren oyuncular sadece oyunculukları değil tüm yaşantılarıyla mercek altına alındı. İşte 2025 yılının en popüler oyuncuları…

En popüler oyuncular

2025 YILININ EN POPÜLER OYUNCULARI 

10 NUMARA VANESSA KIRBY

En popüler oyuncular listesinin 10. Sırasında yer alan Vanessa Kirby, bu sezon "Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar" filminde oynadığı Sue Storm karakteri ile dikkat çekti. Aynı zamanda ilk bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu özel hayatıyla da izleyiciler tarafından sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

En popüler oyuncular

9 NUMARA DAVID CORENSWET

Superman filmindeki ikonik karaktere hayat veren 32 yaşındaki oyuncu performansı ile kitleleri etkilemeyi başardı.

En popüler oyuncular

8 NUMARA WALTON GOGGINS

Walton Goggins, oyun dünyasının klasiklerinden ekrana uyarlanan "Fallout" dizisinde The Ghoul rolüyle beğeni toplamıştı. Ancak başarılı isim birçok ödüle aday gösterilen "The White Lotus" isimli dizinin üçüncü sezonundaki performansıyla bir anda popülerliğini katladı.

En popüler oyuncular

7 NUMARA SIDNEY CHANDLER

"Alien: Earth" dizisinde bilinçli bir robot ve uzaylılarla iletişim kuran Wendy karakterini canlandıran Sydney Chandler, bu rolle televizyon dünyasının en popüler isimleri arasına girmeyi başardı.

En popüler oyuncular

6 NUMARA BRITT LOWER

Bu yılın öne çıkan dizilerinden Severence'ta rol alan Britt Lower, oyunculuk performansıyla öne çıktı. Severance dizisi, çalışanların iş ve özel hayatlarını cerrahi bir işlemle birbirinden ayırdığı kurgusal bir evreni yansıtıyor. 

En popüler oyuncular

5 NUMARA SYDNEY SWEENEY

Şöhrete giden ilk adımları "Euphoria" dizisinde atan Sydney Sweeney’in yıldızı son dönemde rol aldığı "Christy", "Echo Valley", "The Housemaid" gibi filmlerle günden güne parlıyor.

En popüler oyuncular

4 NUMARA TOM CRUISE

Yılların eskitemediği Tom Cruise Görevimiz Tehlike serisinin son filmi "Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning"deki performansıyla yeniden gündem oldu. Ayrıca yakışıklı oyuncu Ana de Armas ile ilişkisiyle de konuşuldu.

En popüler oyuncular

3 NUMARA MATTHEW GOODE

Geçtiğimiz dönemlerde "The Good Wife", "Downton Abbey", "A Simple Man" gibi yapımlarla adından söz ettiren Matthew Goode, bu sefer "Dept. Q" adlı diziyle televizyon dünyasının gündemine oturdu.

En popüler oyuncular

2 NUMARA AIMEE LOU WOOD

İngiliz oyuncu Aimee Lou Wood "The White Lotus" dizisinde canlandırdığı Chelsea karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu Dizideki performansı ile yılın en popüler isimlerinden biri haline getirdi.

En popüler oyuncular

1 NUMARA ISABELA MERCED

"The Last of Us” dizisinin ikinci sezonunda Ellie'nin arkadaşı Dina karakterini canlandıran Isabela Merced, hem "Superman" filminde hem de "Peacemaker"da Hawkgirl karakteri ile izleyici karşısına çıktı.

24 yaşındaki yıldız popüler yapımlardaki başarılı oyunculuk performansı ile 2025 yılının en popüler ismi olarak hafızalara kazındı…

