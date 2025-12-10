Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Gündem
Editor
 Serhat Yıldız

Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada! Kaçan şüpheli "ayağına sıkarım" diye tehdit etti

İstanbul Arnavutköy'de, yabancı uyruklu bir ailenin evine motosikletle gelen iki silahlı gaspçı, anne ve çocuklarını darp edip ağızlarını bantlayarak 200 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve dövizi çaldı. Olay sonrası kaçan zanlılardan birinin, ayakkabısız halde peşine düşen ev sahibine güvenlik kamerası önünde "ayağına sıkarım" diye tehdit savurduğu anlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
13:20
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
13:20

Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi, dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Motosikletle mahalleye gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki , yabancı uyruklu Rengin H. ve ailesinin yaşadığı müstakil eve silah zoruyla girdi.

Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada! Kaçan şüpheli "ayağına sıkarım" diye tehdit etti

ANNE VE ÇOCUKLAR DARP EDİLDİ, AĞIZLARI BANTLANDI

Eve girer girmez dehşet saçan gaspçılar, evde bulunan anne Rengin H.'nin ağzını bantladı. Evdeki çocukları darp eden şüpheliler, aileyi etkisiz hale getirdikten sonra evde didik didik arama yaptı. Gaspçılar, yapılan arama sonucunda yaklaşık 200 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar dövizi alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada! Kaçan şüpheli "ayağına sıkarım" diye tehdit etti

"AYAĞINA SIKARIM"

Olayın ardından şüphelilerin kaçtığını fark eden aile üyelerinden biri, ayakkabısız halde sokağa fırladı ve gaspçılardan birinin peşine düştü. Güvenlik kameralarına yansıyan çarpıcı görüntülerde, peşine düşülen aile üyesinin "Dur lan!" diye bağırdığı duyuluyor. Kaçan gaspçı ise bu uyarıya aldırmadan arkasına dönerek "Ayağına sıkarım" sözleriyle tehdit savuruyor. Bu tehdit sonrası zanlılar izlerini kaybettirdi.

Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada! Kaçan şüpheli "ayağına sıkarım" diye tehdit etti

Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. edilen ziynet eşyaları ve dövizlerle kaçan motosikletli iki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtları incelenirken, ailenin ifadesi doğrultusunda şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanma çalışmaları titizlikle devam ediyor.

#istanbul
#cinayet
#suç
#gasp
#şüpheli
#Gazete Haberi
#Gündem
