Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 12:49

TFF Hukuk Müşavirliği’nce 09.12.2025 tarihinde PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle:

" Kulübü’nün 05.12.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Samsunspor Trendyol Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!

Eyüspor Kulübü idarecisi Fatih Kulaksız’ın 06.12.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!

Kulübü’nün 06.12.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakası sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 06.12.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Çaykur Rizespor Kulübü idarecisi Hasan Yavuz Bakır’ın kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 06.12.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!

Kulübü’nün 06.12.2025 tarihinde oynanan Rams Başakşehir Futbol Kulübü-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!

Kocaelispor Kulübü’nün 07.12.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!

Kasımpaşa Kulübü’nün 07.12.2025 tarihinde oynanan Kocaelispor-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!

Kulübü’nün 07.12.2025 tarihinde oynanan Göztepe - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!

Kulübü’nün 08.12.2025 tarihinde Oynanan Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 08.12.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 08.12.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!

Corendon Alanyaspor Kulübü’nün 08.12.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Antalyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!


Antalyaspor Kulübü antrenörü Umut Furkan Can’ın 08.12.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!


Galatasaray Kulübü’nün kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) 04.12.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Galatasaray Kulübü idarecisi Abdullah Kavukcu’nun kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) 04.12.2025 tarihinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#beşiktaş
#trabzonspor
#çaykur rizespor
#süper lig
#Fenerbahçe
#Futbol Disiplin Kurulu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.