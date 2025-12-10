Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği’nce 09.12.2025 tarihinde PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle:



"Galatasaray Kulübü’nün 05.12.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Samsunspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eyüspor Kulübü idarecisi Fatih Kulaksız’ın 06.12.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü’nün 06.12.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakası sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 06.12.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Çaykur Rizespor Kulübü idarecisi Hasan Yavuz Bakır’ın kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 06.12.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü’nün 06.12.2025 tarihinde oynanan Rams Başakşehir Futbol Kulübü-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kocaelispor Kulübü’nün 07.12.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü’nün 07.12.2025 tarihinde oynanan Kocaelispor-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü’nün 07.12.2025 tarihinde oynanan Göztepe - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü’nün 08.12.2025 tarihinde Oynanan Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 08.12.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 08.12.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Corendon Alanyaspor Kulübü’nün 08.12.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Antalyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Antalyaspor Kulübü antrenörü Umut Furkan Can’ın 08.12.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Galatasaray Kulübü’nün kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) 04.12.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Galatasaray Kulübü idarecisi Abdullah Kavukcu’nun kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) 04.12.2025 tarihinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."