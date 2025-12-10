Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

13. ANTALYASPOR: 34 PUAN

Akdeniz ekibi Antalyaspor, tahmini 34 puanla dikkat çekiyor. Bu puan onları ligin 13. sırasında konumlandırıyor. Ancak bu puan, küme düşme hattındaki 17. sıradaki Eyüpspor ile (34 puan) aynı! Bu durum, Antalyaspor'un ligde kalmayı ancak son derece ince bir çizgiyle ve averaj farkıyla başaracağını gösteriyor.