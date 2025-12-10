Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta sona erdi ve ligin zirvesi adeta alev aldı! Galatasaray 36 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe'nin sürpriz beraberliği sonrası 34 puana ulaşan Trabzonspor 2. sıraya yerleşti. Bu hafta puan kaybeden Fenerbahçe ise 33 puanla 3. sırada kaldı.
Futbol veri dünyasından Euro Club Index, sezon sonunda takımların toplayacağı tahmini puanları ve şampiyonluk ihtimallerini açıkladı. İşte bu çarpıcı tahminlere göre Süper Lig'de sezon sonu oluşacak olası puan durumu ve şampiyonluk şansları...
Listenin en dibinde yer alan Fatih Karagümrük, 22 puanla küme düşecek en net aday olarak gösteriliyor. Bu puan, takımın kalan fikstürde çok az galibiyet alacağını ve ligden açık ara kopacağını işaret ediyor.
Süper Lig'e yükselen bir diğer takım olan Eyüpspor'un, 34 puan toplamasına rağmen ligin averaj/ikili averaj nedeniyle küme düşecek ikinci takımı olacağı öngörülüyor.
Kasımpaşa'nın sadece 34 puanla, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alacağı öngörülüyor.
Özellikle 13, 14 ve 15. sıradaki takımların 34 puanla ligi bitirmesi öngörülüyor. Bu, üç takımın da son haftalara kadar çok yakın puanlarda seyrederek düşme korkusunu hissedeceği anlamına geliyor. Ligde kalma barajının da bu civarda olacağı anlaşılıyor.
Tıpkı Antalyaspor gibi, Gençlerbirliği'nin de sezonu 34 puanla tamamlayacağı tahmin ediliyor. Bu, başkent ekibinin de küme düşme hattıyla aynı puanı toplayacağı, ancak averaj veya ikili averaj üstünlüğü sayesinde 14. sırada kalarak ligde tutunacağı anlamına geliyor.
Akdeniz ekibi Antalyaspor, tahmini 34 puanla dikkat çekiyor. Bu puan onları ligin 13. sırasında konumlandırıyor. Ancak bu puan, küme düşme hattındaki 17. sıradaki Eyüpspor ile (34 puan) aynı! Bu durum, Antalyaspor'un ligde kalmayı ancak son derece ince bir çizgiyle ve averaj farkıyla başaracağını gösteriyor.
Ligin istikrar beklenen takımlarından Konyaspor'un sezon sonunda 36 puanda kalacağı öngörülüyor. 12. sıra, beklentilerin biraz altında kalsa da, 36 puan Konyaspor'u küme düşme hattının hemen üzerinde tutacak bir baremdir. Bu puan, takımın sezon boyunca dalgalı bir performans sergileyeceğini, ancak kritik anlarda puan toplamayı başararak ligde kalmayı garantileyeceğini işaret ediyor.
Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'un sezonu 38 puanla 11. sırada tamamlaması bekleniyor. 38 puan, ligin rahat bir nefes alma sınırının hemen üzerindedir. Bu tahmin, Rizespor'un iç saha performansını güçlü tutarak ve alt sıralardaki takımlara karşı kayıp yaşamayarak, orta sıraların üst kısımlarında yer alacağını gösteriyor. Kritik haftalarda alacakları galibiyetler, onları düşme stresinden uzak tutacaktır.
Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'un 42 puanla ligin ortalama bir performans sergileyen takımı olacağı bekleniyor. 40-45 puan aralığı, genelde ligde kalmayı garantileyen, ancak Avrupa iddiasından uzak kalan takımların hanesine yazılır.
Süper Lig'e yeni yükselen takımlardan Kocaelispor, 44 puanlık tahminiyle ligin sürpriz güçlü ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu puan, yükselen bir takım için oldukça başarılı ve rahat bir sezon sonu anlamına gelir.
Son yılların başarılı ekibi Başakşehir'in bu sezon nispeten düşük bir puanla, 45 puanla 8. sırada kalacağı tahmin ediliyor. Bu durum, diğer takımların rekabet gücünün arttığını ve Başakşehir'in bu yıl zirveden biraz uzaklaştığını gösteriyor.
Geçen sezonlarda da güçlü bir direnç gösteren Gaziantep FK'nın 47 puanla ilk 10 içerisinde yer alması bekleniyor. Bu puan, takımın ligde kalma stresinden uzak, hedefsiz de olmayan bir konumda bulunacağını işaret ediyor.
İzmir temsilcisi Göztepe'nin, 50 puanla ligi 6. sırada tamamlayacağı öngörülüyor. Bu puan, takımın sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyerek, zaman zaman Avrupa kupası potasını zorlayacağını gösteriyor. 50 puan, genelde rahat bir sezon sonu anlamına gelir.
Listenin 5. sırasında sürpriz bir şekilde yer alan Samsunspor'un sezonu 56 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının Beşiktaş ile aynı seviyede, %0.1 olduğu görülüyor. Bu sıralama, özellikle ilk 5'te Karadeniz ekibinin güçlü bir performans sergileyeceği beklentisini ortaya koyuyor.
Zirve yarışında puan olarak biraz geride kalan Beşiktaş, sezonu 58 puanla tamamlayarak 4. sırada yer alması bekleniyor. Siyah-Beyazlıların şampiyonluk ihtimali ise %0.1 ile oldukça düşük bir seviyede.
Lideri yakından takip eden ve 15. haftada 34 puanla 2. sıraya yükselen Trabzonspor, zirvedeki iki devin arkasından geliyor. Bordo-Mavililer için tahmin edilen 67 puan, onları sezon sonunda puan tablosunun 3. basamağına yerleştiriyor. %1.6 şampiyonluk şansı ise bu iki devin beklenmedik bir çöküş yaşaması durumunda bir kapının aralık kalacağını işaret ediyor.
15. hafta sonunda 33 puanda kalan Fenerbahçe, 2. sıradan 3. sıraya düşmesine rağmen şampiyonluğun en güçlü ikinci adayı. Tahminlere göre Sarı-Lacivertliler, sezonu liderin hemen arkasında 79 puanla bitirecek. %27.3'lük şampiyonluk ihtimali, Fenerbahçe'nin yarışta kalmaya devam edeceğini ancak zirveyi almasının biraz daha zorlu olacağını gösteriyor.
15. haftayı 36 puanla zirvede tamamlayan son şampiyon Galatasaray, veri analizlerine göre en net favori konumunda. Euro Club Index, Sarı-Kırmızılıların sezonu 83 puanla tamamlayacağını ve şampiyonluk şansının %71 gibi bir oranla rakiplerinin çok önünde olduğunu öngörüyor. Bu, Galatasaray'ın kalan fikstürde çok az puan kaybı yaşayacağı anlamına geliyor.