11°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,57 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerine göre Ekim ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,57 arttı, aylık yüzde 0,98 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (), Ekim ayı verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,59 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,68 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,49 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 22,29 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,95 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,95 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,29 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,55 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,42 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,94 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 23,48 ARTTI, AYLIK YÜZDE 1,05 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,20 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,73 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,46 arttı.

