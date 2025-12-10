Menü Kapat
11°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Gümüş tarih yazıyor! 2025 yılının şampiyonu oldu, kritik seviyeyi aştı

Gümüş, altın fiyatlarından daha yüksek bir sıçrayış yaparak 2025 yılının şampiyonu oldu. Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, güçlü talep ve sanayi kullanımlarıyla birlikte 62,135 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı.

Gümüş tarih yazıyor! 2025 yılının şampiyonu oldu, kritik seviyeyi aştı
Arz-talep dengesindeki değişimler ve küresel ekonomik beklentiler nedeniyle fiyatı yükselen gümüş, tarihi rekorunu kırdı. Gümüş üretiminin, özellikle endüstri amaçlı talebi karşılayamaması gümüş fiyatlarını tırmandırdı. Değerli metallerde yükselen değer olan gümüş, 2025 yılının şampiyonu oldu.

Gümüş tarih yazıyor! 2025 yılının şampiyonu oldu, kritik seviyeyi aştı

Küresel stoklardaki daralma ve 'den beklenen faiz indirimlerinin yatırımcıyı güvenli limanlara çekmesi nedeniyle tarihi rekorunu kıran gümüşün ons fiyatı 62,135 dolara yükseldi. Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı bu rakamla yeni rekor seviyesine ulaştı.

Gümüş tarih yazıyor! 2025 yılının şampiyonu oldu, kritik seviyeyi aştı

Ekonomi uzmanları gümüşün ons fiyatının kritik seviye olan 50 dolar seviyesinin aşılmasının teknik olarak yeni bir "boğa piyasası"nın kapısını açtığını ve bu yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

