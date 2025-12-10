Gümüş tarih yazıyor! 2025 yılının şampiyonu oldu, kritik seviyeyi aştı

Arz-talep dengesindeki değişimler ve küresel ekonomik beklentiler nedeniyle fiyatı yükselen gümüş, tarihi rekorunu kırdı. Gümüş üretiminin, özellikle endüstri amaçlı talebi karşılayamaması gümüş fiyatlarını tırmandırdı. Değerli metallerde yükselen değer olan gümüş, 2025 yılının şampiyonu oldu.

Küresel stoklardaki daralma ve Fed'den beklenen faiz indirimlerinin yatırımcıyı güvenli limanlara çekmesi nedeniyle tarihi rekorunu kıran gümüşün ons fiyatı 62,135 dolara yükseldi. Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı bu rakamla yeni rekor seviyesine ulaştı.

Ekonomi uzmanları gümüşün ons fiyatının kritik seviye olan 50 dolar seviyesinin aşılmasının teknik olarak yeni bir "boğa piyasası"nın kapısını açtığını ve bu yükselişin devam edeceğini öngörüyor.