Murat Cemcir sevenlerine müjdeli haber! Hastaneden taburcu oldu

Evinde rahatsızlanan Murat Cemcir yaklaşık 2 hafta önce Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılmıştı. 4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir, zorlu süreci atlattı.
İç kanama sebebiyle hastanede tedavi altında Murat Cemcir'in sağlığının iyiye gittiği ve dün akşam taburcu olduğu öğrenildi. Murat Cemcir ailesiyle beraber kameralara yakalanmamak için sessiz sedasız hastaneden çıkış yaptı.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Murat Cemcir’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler magazin gündeminde yer alırken, bir dönem en yakın arkadaşı Ahmet Kural'ın telefon dahi etmediği ortaya çıktı. Müge Dağıstanlı’nın köşe yazısında yer alan iddiaya göre Kural’ın, geçmişte uzun yıllar birlikte büyük projelere imza attığı Cemcir’i ne hastanede ziyaret ettiği ne de telefonla aradı.