Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Murat Cemcir sevenlerine müjdeli haber! Hastaneden taburcu oldu

Evinde geçirdiği iç kanama sebebiyle iki haftadır hastanede olan Murat Cemcir sağlığına kavuştu. 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir dün akşam taburcu edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Murat Cemcir sevenlerine müjdeli haber! Hastaneden taburcu oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 09:52

Evinde rahatsızlanan yaklaşık 2 hafta önce Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılmıştı. 4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir, zorlu süreci atlattı.

MURAT CEMCİR'DEN SEVİNDİREN HABER

İç kanama sebebiyle hastanede tedavi altında Murat Cemcir'in sağlığının iyiye gittiği ve dün akşam taburcu olduğu öğrenildi. Murat Cemcir ailesiyle beraber kameralara yakalanmamak için sessiz sedasız hastaneden çıkış yaptı.

Murat Cemcir sevenlerine müjdeli haber! Hastaneden taburcu oldu

AHMET KURAL'IN MURAT CEMCİR'İ TELEFONLA DAHİ ARAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Murat Cemcir’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler magazin gündeminde yer alırken, bir dönem en yakın arkadaşı 'ın telefon dahi etmediği ortaya çıktı. Müge Dağıstanlı’nın köşe yazısında yer alan iddiaya göre Kural’ın, geçmişte uzun yıllar birlikte büyük projelere imza attığı Cemcir’i ne hastanede ziyaret ettiği ne de telefonla aradı.

Murat Cemcir sevenlerine müjdeli haber! Hastaneden taburcu oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı, Ferdi Aydın ilk kez konuştu: Suçlular yakalandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı! Yurt dışına kaçarken yakalandı
ETİKETLER
#sağlık durumu
#hastane
#ahmet kural
#murat cemcir
#Kanama
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.