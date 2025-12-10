Uçak, otoyolda otomobilin üzerine indi

Florida'nın en işlek yollarından birinde akılalmaz bir olay yaşandı. Uçak, aracın üzerine indi. Eğitim uçuşu yapan çift motorlu bir uçak, her iki motorunda güç kaybı yaşaması üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı ve iniş sırasında otoyoldaki bir otomobilin üzerine düştü. Araç sürücüsü hafif yaralandı, uçaktaki pilot ve yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.