Uğurcan Çakır ne zaman dönecek, sakatlık durumu? Okan Buruk açıklama yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 1-0 mağlubiyet ile ayrıldığı karşılaşmanın 59. dakikasında Uğurcan Çakır, Balogun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sakatlanarak oyundan çıktı.

Taraftarlar tarafından Uğurcan Çakır ne zaman dönecek, sakatlık durumu merak ediliyor.

UĞURCAN ÇAKIR NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır'ın durumuna değindi. Buruk açıklamasında Uğurcan Çakır2ın durumunun MR'dan sonra netleşeceğini belirterek, bir sonraki maçta oynamama ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

UĞURCAN ÇAKIR SAKATLIK DURUMU

Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada Okan Buruk "Bir Sakatlanmayan kalecimiz kalmıştı. Uğurcan Çakır'ın üst adalesinde bir zorlanma var. MR'dan sonra netleşecek ama büyük ihtimalle bir sonraki maçta oynamayacak" ifadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY KARNESİ

Uğurcan Çakır bu sezon Galatasaray ile 20 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 9'unda kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, sadece 16 gol yedi.