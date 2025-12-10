Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Uğurcan Çakır ne zaman dönecek, sakatlık durumu? Okan Buruk açıklama yaptı

Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı Monaco maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Yaşanan sakatlığın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuyla ilgili açıklama yaptı. Taraftarlar tarafından Uğurcan Çakır ne zaman dönecek, sakatlık durumu merak ediliyor.

Uğurcan Çakır ne zaman dönecek, sakatlık durumu? Okan Buruk açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
09:20
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
09:20

'nin 6. haftası kapsamında temsilcimiz deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 1-0 mağlubiyet ile ayrıldığı karşılaşmanın 59. dakikasında , Balogun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sakatlanarak oyundan çıktı.

Taraftarlar tarafından Uğurcan Çakır ne zaman dönecek, durumu merak ediliyor.

Uğurcan Çakır ne zaman dönecek, sakatlık durumu? Okan Buruk açıklama yaptı

UĞURCAN ÇAKIR NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray Teknik Direktörü maç sonu yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır'ın durumuna değindi. Buruk açıklamasında Uğurcan Çakır2ın durumunun MR'dan sonra netleşeceğini belirterek, bir sonraki maçta oynamama ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Uğurcan Çakır ne zaman dönecek, sakatlık durumu? Okan Buruk açıklama yaptı

UĞURCAN ÇAKIR SAKATLIK DURUMU

Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada Okan Buruk "Bir Sakatlanmayan kalecimiz kalmıştı. Uğurcan Çakır'ın üst adalesinde bir zorlanma var. MR'dan sonra netleşecek ama büyük ihtimalle bir sonraki maçta oynamayacak" ifadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY KARNESİ

Uğurcan Çakır bu sezon Galatasaray ile 20 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 9'unda kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, sadece 16 gol yedi.

#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#sakatlık
#okan buruk
#Monaco
#Uğurcan Çakır
#Aktüel
