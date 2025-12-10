Tarım işçilerini taşıyan servis sulama kanalına uçtu: Çok sayıda yaralı var

Kategoriler
Adana'nın Yüreğir ilçesinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu.
Kazanın bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçtan çıkarılan 18 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.