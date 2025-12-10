Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Silah zoruyla girdiler, anne ve kızına dehşeti yaşattılar! Ağızlarını bantlayıp...

İstanbul'da iki kişi, silah zoruyla girdikleri evde 4 yaşındaki çocuk ile annesine dehşeti yaşattılar. Anne ve kızını darbedip ağızlarını bantlayan şahıslar, 200 bin lira TL ziynet eşyası ve dövizi alarak kayıplara karıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Silah zoruyla girdiler, anne ve kızına dehşeti yaşattılar! Ağızlarını bantlayıp...
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 09:08

İstanbul Arnavutköy'de dün akşam saatlerine doğru yaşanan olayda; motosikletle gelen iki şüpheli, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı daireye silah zoruyla girdi.

DARBEDİP AĞIZLARINI BANTLADILAR

Saldırganlar evde bulunan anne Rengin H. (44) ile 4 yaşındaki kızı Nura M.'yi darbedip ağızlarını bantladı. Tam o sırada eve giriş yapan 20 yaşındaki Murat M. de şüphelileri durdurmak isteyince darbedildi.

Silah zoruyla girdiler, anne ve kızına dehşeti yaşattılar! Ağızlarını bantlayıp...

ALTIN VE DÖVİZLERİ ALIP KAÇTILAR

Şüpheliler toplam değeri yaklaşık 200 bin TL olan ziynet eşyası ve dövizi alarak motosikletle kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silah zoruyla girdiler, anne ve kızına dehşeti yaşattılar! Ağızlarını bantlayıp...

KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nura M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rengin H. ve oğlu Murat M. ise raporu almak için hastaneye götürülürken, ardından karakola giderek şikayetçi olacaklarını belirttiler.

Silah zoruyla girdiler, anne ve kızına dehşeti yaşattılar! Ağızlarını bantlayıp...

"ANNEM BENİ AĞLAYARAK ARADI KOŞARAK EVE GELDİM"

Anne Rengin H.'nin oğlu Berzan M., "Ben çalışıyordum. Annem beni ağlayarak aradı koşarak eve geldim. Geldiğimde annemi bantlamışlar silahla tehdit etmişler. Kardeşim onlarla karşılaşmış kapıyı çalmış ve silahı kardeşimin göğsüne tutuyor. Benim küçük kardeşimi de darp edip dövmüşler. Odadan eşyalarımızı çalmışlar ve kaçmışlar. Buraya plakasız motosikletle gelmişler. 200 bin TL'lik ürün çalmışlar altın, euro ve Türk Lirası vardı" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alkollü sürücünün karıştığı kazada lüks otomobil pert oldu!
Meteoroloji 9 ili tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak
ETİKETLER
#darp
#soygun
#Motosiklet Güvenliği
#Suriye Uyruklu Aile
#Arazi Saklanması
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.