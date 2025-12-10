Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Meteoroloji 9 ili tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki bazı illere kar yağışı geliyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak yoğun kar nedeniyle don ve buzlanma uyarısı yapıldı. Ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz'de de şiddetli sağanak bekleniyor. İşte kar yağışının etkili olacağı 9 il...

Genel Müdürlüğü 10 Aralık Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 9 ili tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 9 ili tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak

SİS, DON VE BUZLANMAYA DİKKAT!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve olayı bekleniyor.

Meteoroloji 9 ili tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Sağanak yağışın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden , su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 9 ili tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak

9 İLDE KAR YAĞIŞI ALARMI

Ayrıca Meteoroloji'nin verilerine göre 8 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren kar beklenen Sivas, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari'de don ve buzlanmaya karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 9 ili tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak

10 ARALIK 2025 İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

BURSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji 9 ili tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

Meteoroloji 9 ili tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis, bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji 9 ili tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

