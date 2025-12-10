Alkollü sürücünün karıştığı kazada lüks otomobil pert oldu!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Köşk Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda bulunan alt geçitte meydana gelen trafik kazasında, M.M.K yönetimindeki otomobille D.Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil duvara çarparak büyük hasar alırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaralı olmadığı belirlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sürücülere alkol testi yapılırken, M.M.K.'nin 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.M.K.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Alkollü sürücü M.M.K. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Kazada pert olan lüks otomobilde çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.