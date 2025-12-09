Sürücüsüz araç, otobüs durağını yıktı geçti! Kaza anı kamerada

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sürücüsü bulunmayan bir araç harekete geçti. Rampa aşağı ilerleyen araç, karşı şeride geçerek yol kenarındaki otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza sırasında durakta kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, park halindeki aracın aniden hareket ederek durağa çarpması yer alıyor.