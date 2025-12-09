Sürücüsüz araç, otobüs durağını yıktı geçti! Kaza anı kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sürücüsü bulunmayan bir araç harekete geçti. Rampa aşağı ilerleyen araç, karşı şeride geçerek yol kenarındaki otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza sırasında durakta kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, park halindeki aracın aniden hareket ederek durağa çarpması yer alıyor.