Esnaftan kazalara karşı ilginç önlem! Kanepe kolu hiç böyle kullanılmamıştı

Adana Merkez Seyhan ilçesi Defne Caddesi'nde yaklaşık bir yapılan çalışma sonrası bozulan cadde ve ara sokak yolları bir türlü tamamlanamadı. Tarlaya dönmüş yollar vatandaşlara zor anlar yaşatırken üstüne bir de yağmur yaşayınca çökme meydana geldi. Esnaf ise oluşabilecek kazalara karşı eski bir kanepe kolu ile önlem aldı.

“BİR ARAÇ ÇÖKEN YERE DÜŞMÜŞ”

Kanepe kolu ile önlem alanlar arasında yer alan esnaf olan Can Budak, "Yaklaşık 2 aydır bu yol bu halde. Altyapı çalışması var. Burada iki kepçenin çalıştığını ve yeterli ekipmanın olmadığını söylüyorlar. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak iki kepçeyle mi çalışıyoruz? İnsanlar araçla bile geçemiyor, resmen rezil oluyorlar. Yol çöktüğü için buraya kendi imkanlarımızla önlem aldık. Sabah geldiğimde bir araç çöken yere düşmüş. Kendi çabalarımızla çıkardık. Buradaki çukura koltuk kanepesi koydum. Burası için ASKİ'yi aradım. Hatta iş yerimin lavabosu da tıkanmıştı. Beş defa aradım, aciliyeti var dedim ama gelen olmadı" ifadelerini kullandı.





“SOKAĞIN DİĞER TARAFINA GEÇEMİYORUM”

Mahalle sakini Rafet Tüzen ise, "Bu yol bir aydan bu yana böyle. Altyapı çalışması yapıyorlar. Okullar tatil oldu ve millet yaylasına gitti; o zaman yapılmadı. Şimdi yoğun zamanda yapıyorlar. İşte durum bu halde. Ben sokağın diğer tarafına geçemiyorum. Yol değil, yeni sürülmüş tarla gibi. Gerçekten çok ayıp" dedi.

"BURALAR KÖY YOLUNA DÖNDÜ"

Caddenin köy yoluna döndüğünü belirten Hatice Sayar da, "Yol çok kötü, yaklaşık bir aydan bu yana bu şekilde. Yağmur yağdığında çile çekmek zorunda değiliz. Her yer çamur içinde. Köy yoluna döndü buralar" şeklinde konuştu.