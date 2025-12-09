Yoldan geçerken eline ne geçerse fırlattı! Şoke eden anlar kamerada

Çorum'un Osmancık ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, caddede yürürken dükkan önlerinde bulunan malzemeleri henüz belirlenmeyen bir sebeple tek tek alarak yolun ortasına fırlattı. Şahıs caddede bulunan bir marketin de camını kırdı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince olayın aslını öğrenen esnaf, şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.