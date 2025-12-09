Menü Kapat
11°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Sosyal medya akımının kurbanı oldu! 13 yaşındaki genç kızın ölüm nedeni şoke etti

İngitere'de yaşayan 13 yaşındaki Tiegan Jarman, sosyal medyada yayılan bir akımı denerken hayatını kaybetti. Ailesi, genç kızın sosyal medyadaki akım nedneiyle öldüğünü doğruladı.

Sosyal medya akımının kurbanı oldu! 13 yaşındaki genç kızın ölüm nedeni şoke etti
İngiltere'nin Leicestershire bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki Tiegan Jarman, 6 Mart tarihinde ebeveynleri tarafından kendi odasında baygın halde bulundu. Olay yerine gelen acil durum ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç kız hyatını kaybetti.

DailyMail'de yer alan habere göre ailesi, Tiegan'ın ölümünün sosyal medyada yayılan ve büyük risk taşıyan "chroming" akımı nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu. Bu tehlikeli akım, deodorant gibi evde kolayca bulunan ürünlerin kokusunu soluyarak kısa süreli uyuşturucu etkisine girme yöntemi olarak biliniyor.

Sosyal medya akımının kurbanı oldu! 13 yaşındaki genç kızın ölüm nedeni şoke etti

DEODORANT SONU OLDU

Üvey babası Rob Hopkin, genç kızın en az bir deodorant spreyi kullandığını belirterek yaşananların aileyi derinden sarstığını söyledi.

Sosyal medya akımının kurbanı oldu! 13 yaşındaki genç kızın ölüm nedeni şoke etti

UZMANLAR EBEVEYNLERİ UYARDI

Uzmanlar, İngiltere'de giderek yayılan bu tür internet trendlerinin gençler için ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor. Solunum yollarında tahriş, kalp ritim bozuklukları ve ani ölüm gibi risklerin son derece yüksek olduğu vurgulanırken, ailelerin çocuklarıyla bu tür akımların sonuçları hakkında mutlaka konuşması gerektiği ifade ediliyor.

