Sosyal medya şovu pahalıya patladı!

Samsun Çarşamba ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, motosikletiyle duman çıkarttı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücü, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede tespit edildi.

CEZASIZ KALMADI

Yapılan işlem sonucunda sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 6 bin 498 lira idari para cezası uygulandı. Trafik kurallarını hiçe sayan bu tür davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.