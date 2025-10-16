Trafikte tebessüm ettiren not! Aracın arkasına astığı yazı dikkat çekti

Kategoriler
Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi'nde bir kadın sürücünün otomobilinin arka camına asılı olan not dikkat çekti. Otomobile asılı olan notta, "Acemiyim, sıkıştırma, panikletme, destek ol" yazdığı görüldü.
Diğer sürücülere de ricalarda bulunan sürücü destek olmalarını istedi. Trafikte seyir halinde bulunan diğer sürücülerin dikkatini çeken not, gülümsetti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.