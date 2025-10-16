Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

İTO Başkanı Avdagiç'ten Temu ve Shein uyarısı! 'Önemli bir tehlike'

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Çinli Temu, Shein gibi sitelerden alışveriş yapan vatandaşlara uyarıda bulundu. Bu sitelerden alışveriş yapanların ihtiyaçlarının dışına çıktığını belirten Avdagiç, "ticarileşmeye başladı, bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa, buna bir önlem almak lazım" ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç'ten Temu ve Shein uyarısı! 'Önemli bir tehlike'
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Çinli Temu, Shein gibi sitelerden alışveriş bu kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladı, bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa, buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 euroya indirildi. Biz bunun sıfır euroya indirilmesini istiyoruz" dedi.

İTO Başkanı Avdagiç'ten Temu ve Shein uyarısı! 'Önemli bir tehlike'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, küresel ölçekte gümrük politikalarıyla ilgili tartışmaların odağındaki Çin’le ticaret ve iş dünyasının gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"İHRACATI 5-6 TRİLYON DOLARA ÇIKACAK"

Avdagiç, Çin’in önümüzdeki 15-20 yılda B2C (firmadan doğrudan tüketiciye) satışlarını, ihracatının yüzde 35-40'ına çekmeye çalıştığını ve bunun Türkiye için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Avdagiç, "Çin'in ihracatı 3,5 trilyon dolar. Önümüzdeki 15-20 yılda ihracatı 5-6 trilyon dolara çıkacak. Bunun yüzde 35’ini yani neredeyse 2 trilyon dolarını direkt Çinliler dünyadaki tüketiciye satacak. Oradaki bütün katma değeri Çin alacak. Çin’den özellikle birtakım kimyasallarla, çocukların hoşuna gidecek aromalarla donatılmış kırtasiye malzemeleri geliyor. Tüccar ithalatçı olarak bunu yapsanız, hepsi gümrüğe takılır, Türkiye'ye sokamazsınız" diye konuştu.

İTO Başkanı Avdagiç'ten Temu ve Shein uyarısı! 'Önemli bir tehlike'

"ÖNLEM ALMAK LAZIM"

Çinli Temu, Shein gibi sitelerinden alışverişin şu anda bu kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladığını belirten Avdagiç, "Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa, buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 euroya indirildi. Biz bunun sıfır euroya indirilmesini istiyoruz" dedi.

BYD’NİN TÜRKİYE’DE YAPACAĞI FABRİKA YATIRIMI

Avdagiç, Çinli otomotiv şirketi ’nin Türkiye’de kuracağı otomobil fabrikasına ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, "Türkiye'de otomotiv ana sanayiine yönelik üretim yapan en etkin 500 firmanın bulunduğu bir dernek yönetimi olarak da bu işi yakından takip ediyoruz. Bu konuda şu anda ilk proje açıklandığında ortaya konan zaman tablosuna uygun bir süreç gözlemlemiyoruz. En latif bir yorum yaparsak, zaman planına uygun bir proje sürecinin şu anda hayata geçirilmediği yorumunu yaparız. Umuyoruz kısa bir zaman içinde yatırım için bir mesafe alınır" dedi.

