 Nalan Güler Güven

Peruk giydirip paylaştılar! Fenerbahçe taraftar grubu lideri Cem Gölbaşı hakkında karar çıktı!

Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaştığı iddia edilen Fenerbahçe taraftar gurubu Genç Fenerbahçeliler Derneği başkanı Cem Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Cem Gölbaşı'nın 3 suçtan 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Öte yandan mahkeme sanıklar hakkında 2 suç yönünden karara katılmadığını belirterek, Muhalefet şerhi koydu.

Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin Fenerbahçeli taraftar grubu GFB lideri Cem Gölbaşı'nın da aralarında olduğu 7 sanığın yargılandığı davadan karar çıktı. Bakırköy 22. Ağır Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız, Yunus Akbalık ve Hasan Mert Şahin ile avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu Umut Özaydın ise duruşmaya katılmadı.

Peruk giydirip paylaştılar! Fenerbahçe taraftar grubu lideri Cem Gölbaşı hakkında karar çıktı!

GFB BAŞKANI BERAATİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan sanık Gölbaşı, mahkemeden beraatını ve sürecinde el konulan telefonun iadesini talep etti. Diğer sanıklar da heyetinden beraatlarını istedi.

GÖLBAŞINA 6 YIL 10 AY HAPİS

Alınan savunmaların ardından esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cem Gölbaşı hakkında, ‘birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde ', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yayma' suçlarından toplamda 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan Gölbaşı hakkında ‘eziyet' suçundan ise beraatında karar verildi.

Peruk giydirip paylaştılar! Fenerbahçe taraftar grubu lideri Cem Gölbaşı hakkında karar çıktı!


Heyet, sanıklar İsmail Atan, Süleyman Şahin, Umut Özaydın, Şahin Beyazyıldız yönünden, ‘birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma', ‘birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçlarından 9'ar yıl 4'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanık Şahin'in cezasında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Şahin'in ‘eziyet' suçundan beraatına hükmetti. Öte yandan mahkeme, sanık Özaydın'ın ‘eziyet' suçundan beraatına, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

2 SANIK YÖNÜNDEN DAVANIN DÜŞMESİNE HÜKMEDİLDİ

Heyet, sanık Yunus Akbalık hakkında, ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçlarından ayrı ayrı davanın düşmesine ve sanığın yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, sanık Hasan Mert Şahin hakkında, ‘hakaret' ve ‘birden fazla kişi ile tehdit' suçundan davanın düşmesine karar verdi. Öte yandan heyet, Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın hakkında uygulanan ‘yurt dışı çıkış yasağı' tedbirinin kararın kesinleşinceye kadar devamına hükmetti.

Peruk giydirip paylaştılar! Fenerbahçe taraftar grubu lideri Cem Gölbaşı hakkında karar çıktı!

MUHALEFET ŞERHİ KOYULDU

Duruşmada mahkeme başkanı, sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın'ın üzerlerine atılı ‘birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma' suçundan verilen cezada, yasal unsurları oluşmadığı, ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu, bu nedenle bu sanıkların ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma' suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesine yönelik görüş bildirerek, karara muhalefet şerhi koydu. Mahkeme Başkanı, sanıklar hakkında ‘birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma' ve ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma' suçları yönünden verilen karara iştirak etmediğini belirtti.

Peruk giydirip paylaştılar! Fenerbahçe taraftar grubu lideri Cem Gölbaşı hakkında karar çıktı!

MUHALEFET ŞERHİ NEDİR?

Muhalefet şerhi, karşı oy yazısıdır. Birden fazla kişinin oy verdiği bir oylamada, varılan sonuçtan farklı düşünen kişinin neden farklı düşündüğünü açıkladığı gerekçeli metindir. Muhalefet şerhi alınan kararın uygulanmasına engel teşkil etmediği gibi, bu kararın geçerliliğine de etki etmez.

