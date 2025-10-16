Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İki aylık eşini katleden cani koca hakkında yeni karar!

Aydın'da 3 yıl önce 2 aylık eşi Necla A.'yı boğazından keserek katleden Mustafa A. 'akli dengesi yerinde olmadığı' gerekçesiyle tahliye edilmişti. Kararın ardından katil zanlısı Mustafa A.'nın babasının sosyal medya hesabından 'Özgürlüğümüze kavuştuk' paylaşımı yapması tepki çekmişti. Necla A.'nın acılı ailesinin itirazı üzerine cani kocanın tahliyesi iptal edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 12:53

Koçarlı ilçesinde 2 önce evlendiği eşi Necla A.'nın boğazını keserek öldüren Mustafa A., geçtiğimiz günlerde mahkemenin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' kararıyla 3 yıl sonra serbest bırakıldı. Yapılan itirazın ardından kararı kaldırılarak tedavi için hastaneye yatırılacak.

İki aylık eşini katleden cani koca hakkında yeni karar!

2 AYLIK EŞİNİN BOĞAZINI KESEREK CANİCE KATLETTİ

31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. 32 yaşındaki Necla A., Koçarlı ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Mustafa A. ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti.

İki aylık eşini katleden cani koca hakkında yeni karar!

HASTALIĞINI SAKLIĞI İDDA EDİLDİ

Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İki aylık eşini katleden cani koca hakkında yeni karar!

TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi. , raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

İki aylık eşini katleden cani koca hakkında yeni karar!

ACILI AİLE İTİRAZ ETTİ

Alınan kararın ardından Necla A.'nın ailesi itiraz etti. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği Mustafa A. hakkında tahliye kararını kaldırırken, yeniden hastaneye yatırılarak tedavi göreceği öğrenildi.

İki aylık eşini katleden cani koca hakkında yeni karar!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2 aylık eşinin boğazını keserek katletti, tahliye oldu: Caninin babasından tepki çeken paylaşım
İzmir'de kan donduran olay! Yatalak eşini korkunç şekilde katletti
ETİKETLER
#tahliye
#cinayet
#mahkeme
#Koçarlı
#Akıl Hastanesi
#Psikolojik Rahatsızlık
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.