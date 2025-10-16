İki aylık eşini katleden cani koca hakkında yeni karar!

Koçarlı ilçesinde 2 önce evlendiği eşi Necla A.'nın boğazını keserek öldüren Mustafa A., geçtiğimiz günlerde mahkemenin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' kararıyla 3 yıl sonra serbest bırakıldı. Yapılan itirazın ardından tahliye kararı kaldırılarak tedavi için hastaneye yatırılacak.

2 AYLIK EŞİNİN BOĞAZINI KESEREK CANİCE KATLETTİ

31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. 32 yaşındaki Necla A., Koçarlı ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Mustafa A. ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti.

HASTALIĞINI SAKLIĞI İDDA EDİLDİ

Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

ACILI AİLE İTİRAZ ETTİ

Alınan kararın ardından Necla A.'nın ailesi itiraz etti. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği Mustafa A. hakkında tahliye kararını kaldırırken, yeniden hastaneye yatırılarak tedavi göreceği öğrenildi.

