2 aylık eşinin boğazını keserek katletti, tahliye oldu: Caninin babasından tepki çeken paylaşım

31 Ağustos 2022’de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi'nde yaşanan olay dehşete düşürmüştü. 33 yaşındaki Mustafa A. isimli cani, 32 Necla A. ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Necla A., nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek katledildi.

3 YILDA TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

CANİNİN BABASINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Mahkeme kararının ardından Mustafa A. tahliye edildi. Baba Aziz A. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" ifadelerini kullandı. Baba Aziz A.’nın paylaşımı tepki toplarken, çok sayıda vatandaş "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" yorumunu yaptı.