Çöp kamyonunda mesai arkadaşı katletti! Vahşi cinayetin nedeni şoke etti

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Gökhan M., dün Sülek-Hacıisali yolunda mesai arkadaşı Mehmet Özkaynak'ı çöp kamyonunda korkunç şekilde katletti. Arkadaşının boğazını kestikten sonra kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim oldu. İlk ifadesinde cinayeti neden işlediğini anlatan Gökhan M.'nin anlattıkları dehşete düşürdü.

"ÇOK HIZLI ARAÇ KULLANIYORDU"

Mehmet Özkaynak'ın konuşma ve tavırlarının kendisini rahatsız ettiğini, çok hızlı araç kullandığını belirten Gökhan M.'nin ifadesinde Özkaynak'ın konuşmalarına dikkat etmesi ve kamyonu yavaş kullanması konusunda yaptığı uyarıları dikkate almadığını söylediği öğrenildi. Mehmet Özkaynak'ı uyarılarını dikkate almadığı için öldürmeyi kafasına koyduğunu belirten zanlının sabah ormanlık alana geldiklerinde planını uygulamaya koyduğunu ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Gökhan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.