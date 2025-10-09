Menü Kapat
17°
Çöp kamyonunda vahşi cinayet! Mesai arkadaşının boğazını kesti: Son paylaşımı dikkat çekti

Antalya'da temizlik işleri çalışanı, mesai arkadaşını korkunç şekilde katletti. Çöp kamyonunu kullanan çalışanın boğazına bıçak saplayan saldırgan her yerde aranıyor. Öte yandan cinayetten kısa süre önce birlikte çektikleri video dikkat çekti.

Çöp kamyonunda vahşi cinayet! Mesai arkadaşının boğazını kesti: Son paylaşımı dikkat çekti
Mehmet Özkaynak'ın kullandığı Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla temizlik işçileri Gökhan M. ve Nurullah Güzel mesailerine başladı. Her zamanki rutin işlerini yapan işçiler arasında çöp toplama sırasında tartışma çıktı. Nurullah Güzel araçtan inip çöpe almaya yöneldiği sırada kamyondan sesler geldiğini fark etti. Geri dönen Güzel, Mehmet Özkaynak ve Gökhan M.'nin boğuştuğunu gördü. Yaşanan olayın ardından Gökhan M. hızla kaçtı.

BOĞAZINI BIÇAKLAYIP KATLETMİŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Mehmet Özkaynak'ın boğazından bıçakla yaralanıp olay yerinde hayatını kaybetiğini belirledi. Belirtilen adrese Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilirken, Mehmet Özkaynak'ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Gökhan M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

CİNAYETTEN ÖNCE VİDEO ÇEKMİŞLER

Öte yandan Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.'nin bilinmeyen bir sebepten dolayı önceki gün tartıştıkları daha önce ise zanlısı Gökhan M., olaya şahit olan Nurullah Güzel ve hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak'ın bir arada video çekerek paylaşım yaptığı öğrenildi.

