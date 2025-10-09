Menü Kapat
17°
Kan donduran kadın cinayeti! Tartıştığı eşi 'kendi atladı' dedi

İstanbul'da eşiyle tartışan kadın balkondan düşerek ağır yaralandı. Kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken tartıştığı eşi Samet G., eşi Merve Y.'nin balkondan kendini attığını iddia etti. Gözaltına alınan Samet G. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutukladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 12:04

'de balkonda eşiyle tartışan Merve Y. yüksekten aşağıya düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Merve Y. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan tartıştığı eşi Samet G. ise ifadesinde genç kadının kendini balkon attığını iddia etti. Şüpheli bulunan Samet G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklandı.

KOCASIYLA TARTIŞIRKEN BİR ANDA BALKONDAN DÜŞTÜ

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden Merve Y. ile Samet G. 4 Ekim akşamı tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Merve Y. henüz bilinmeyen bir nedenle balkonundan düşerek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merve Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kan donduran kadın cinayeti! Tartıştığı eşi 'kendi atladı' dedi

"KENDİ ATLADI"

Şüpheli eş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Samet G. verdiği ifadede, tartışma sırasında sinirlenerek evdeki eşyayı kırdığını ancak eşine fiziksel zarar vermediğini öne sürerek, eşinin kendi iradesiyle balkondan atladığını iddia etti.

Kan donduran kadın cinayeti! Tartıştığı eşi 'kendi atladı' dedi

ŞÜPHELİ KOCA TUTUKLANDI

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklandı.

ACI OLAY KAMERALARA YANSIDI

Kadının balkondan düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

