Bursa'da kadın cinayeti: 27 yaşındaki Sevgi Yandık'i eski eşi öldürdü

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kadın eski tarafından defalarca vahşice bıçaklanarak katledildi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

SEVGİ YANDIK HAYATINI KAYBETTİ



İncirli Caddesi üzerinde 22.00 sıralarında Sevgi Yandık (27), eşi Doğan Ş. (31) ile arasında tartışma çıktı. İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Sevgi Yandık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Genç kadının yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. O anlar kameraya anbean yansıdı. Polis ekiplerince sakinleştirilen kalabalık bir süre sonra dağıldı.

Olayın şüphelisi Doğan Ş., ise polis ekiplerince yakalandı.