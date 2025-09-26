Balık tezgahlarında ters bir durum var! Palamut ve hamsi detayı: İşte fiyatlar

1 Eylül'de başlayan av sezonunda Ordu açıklarında az da olsa palamut avlanırken, balıkçılar fiyatların geçen yıla kıyasla yükseldiğini belirtiyor. Geçen sezon kilosu 100-120 liradan satılan palamut, bu sezon 500-600 gramlık boylarıyla tanesi 350 liradan alıcı buluyor.

"PALAMUT PAHALI OLDUĞU İÇİN RAĞBET DÜŞÜK"

Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, bu yıl en çok talebin hamsiye olduğunu dile getirerek, "Şu anda hamsi 100-150 lira arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatların yükselebileceği söyleniyor. Palamut az ve pahalı olduğu için rağbet düşük, hamsi ise hem bol hem de tercih ediliyor" dedi.

HAMSİNİN KİLOSU 100-150 TL

Öte yandan tezgahlarda hamsinin kilosu 100-150, mezgit 300, somon 250, levrek 500, istavrit 100, çipura 400, barbun 250 liradan satışa sunuluyor. 500-600 gramlık palamut ise tanesi 350 liradan alıcı buluyor.