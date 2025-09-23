Menü Kapat
Ekonomi
 Banu İriç

Hamside bu yıl yüzler gülüyor! İşte son fiyatlar

Av yasağının kalkmasıyla tezgahlar balıkla dolmaya başladı. Havalar henüz soğumasa da hamside bu yıl yüzler erken güldü. Hamsi fiyatlarındaki düşüş vatandaşların talebini de artırdı. Balıkçılar "fakirin eti" dediği hamsiyi en güzel pişirme yöntemini de anlattı.

23.09.2025
23.09.2025
saat ikonu 17:53

'in bereketli suları bu sezon balıkçı tezgahlarını doldurdu. Özellikle bol ve iri çıkan hamsi, hem fiyatların düşmesini sağladı hem de vatandaşın ilgisini artırdı.

’un ilçesindeki tezgâhlarında hamsi, "fakirin eti" olarak nitelendiriliyor. Balıkçı esnafı Muhammet Kıyak, bu sezonun bereketli geçtiğini belirterek, "Hamside çok büyük bir talep var. Fiyatların düşmesi biz balıkçılar için de sevindirici. Beklentilerimiz karşılanıyor, müşteri yoğunluğu da yerinde" dedi.

PALAMUT BU SEZON YOK

Fiyatların geçen yıla göre çok değişmediğini dile getiren Kıyak, "Hamsi şu anda etten de tavuktan da ucuz. Bu da vatandaşın ilgisini artırıyor. Deniz bu yıl bereketli, her çeşit balık çıkıyor. Palamut ise bu sezon olmadı, artık seneye bakacağız" ifadelerini kullandı.

HAMSİ EN GÜZEL NASIL PİŞİRİLİR?

Balığı pişirme şekline de değinen Kıyak, "Biz balıkçılara göre en güzeli mısır unu tavası ya da buğlama. Yanında bir baş soğanla hamsinin yeme de yanında yat" diye konuştu.

"HAMSİ FAKİRİN ETİ"

Balık tezgâhlarında alışveriş yapan vatandaşlar ise hamsinin taze, lezzetli ve uygun fiyatlı olduğunu belirterek, "Hamsi fakirin eti oldu" yorumunu yaptı. Ancak bazı vatandaşlar fiyatların hâlen yüksek olduğunu dile getirirken, balığın yağlanması ve havaların biraz daha soğuması gerektiğini ifade etti. Balık İlkadım ilçesindeki tezgâhlarda balık fiyatları şu şekilde: Hamsi 100 TL, barbun 120 TL, iri mezgit 250 TL, istavrit 150 TL, somon 150 TL, levrek 500 TL, palamut 200 TL.

Hamsi ihracatı 9,9 milyon dolara ulaştı: 19 ülkeye satış
