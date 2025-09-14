Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Hamsi ihracatı 9,9 milyon dolara ulaştı: 19 ülkeye satış

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'nin balık ihracatına yönelik bilgileri paylaştı. Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan hamsi ihracatı 9 milyon 942 bin 815 dolara ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hamsi ihracatı 9,9 milyon dolara ulaştı: 19 ülkeye satış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 12:56

Ocak-ağustos döneminde 8 ay içerisinde 'nin hamsi balığı ihracatından 9 milyondan dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı. İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 8 ayında 2 bin 86 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Hamsi ihracatı 9,9 milyon dolara ulaştı: 19 ülkeye satış

19 ÜLKEYE HAMSİ İHRACATI

Söz konusu ihracattan 9 milyon 942 bin 815 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, bu dönemde 19 ülkeye hamsi dış satımı yapıldığını ifade etti. Gürdoğan, Türkiye'nin 8 aylık hamsi ihracatında 'nın ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, Belçika'ya yapılan hamsi dış satımının geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 11 arttığını vurguladı.

Hamsi ihracatı 9,9 milyon dolara ulaştı: 19 ülkeye satış

Ülkeden Belçika'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 835 bin 806 dolarlık hamsi dış satımı yapıldığını anımsatan Gürdoğan, söz konusu ihracatın bu yılın aynı döneminde ise 3 milyon 149 bin 982 dolara ulaştığını kaydetti.

Hamsi ihracatı 9,9 milyon dolara ulaştı: 19 ülkeye satış

Gürdoğan, Belçika'yı 3 milyon 6 bin 259 dolarla ile 1 milyon 196 bin 239 dolarla 'nın takip ettiğini, hamsi ihracatında pazar çeşitliliğini ve ihracat potansiyeli artırmak için çalıştıklarını belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi başlıyor
Şap insana bulaşır mı? Uzmanlardan et alacaklara kritik uyarı
ETİKETLER
#Türkiye
#Almanya
#belçika
#fransa
#doğu karadeniz
#Hamsi Ihracatı
#Gıda Ihracatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.