Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Palamut yok, hamsi de erken kaçıyor: Sofralar balıksız kalabilir

Av sezonu 1 Eylül itibarıyla başladı ancak balıkçılar oldukça endişeli. Sezon açılışından beri palamut bulamayan balıkçılar, hamsinin de erken geldiği için Türk sularını erken terk edeceğini düşünüyor. Peki vatandaş bu kış balık yiyemeyecek mi? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Palamut yok, hamsi de erken kaçıyor: Sofralar balıksız kalabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 09:28

Denizlerde av sezonunun 1 Eylül'de başlamasının denize açılan balıkçılar, palamutta umduğunu bulamazken, erken gelen hamsinin ise göçünü erken tamamlayıp iki ay sonra avının bitebileceği endişesi taşıyor.

Palamut yok, hamsi de erken kaçıyor: Sofralar balıksız kalabilir

Balıkçılar, hamsinin iki ay gibi kısa bir sürede göçünü tamamlayarak 'in diğer yakalarına geçebileceğini bu durumun Türk karasularında hamsi av sezonunun beklenenden erken sona ermesi anlamını taşıdığını düşünüyor.

Palamut yok, hamsi de erken kaçıyor: Sofralar balıksız kalabilir

Balıkçı teknesi çalışanlarından Kerim Ergün, hamsinin iki ay sonra Türk karasularını terk ederek Gürcistan ve Abhazya taraflarına geçeceği söyledi. Ergün " çok olduğunda hamsiyi tüketiyor. Dolayısıyla palamudun azlığı nedeniyle hamsi kendini biraz erken gösterdi. Ancak bu bizim için iyi bir durum mu? Değil. Neden? Çünkü hamsi daha erken Türk karasularını terk edip Gürcistan veya Abhazya taraflarına geçecektir. Hamsi erken geldiğinde, sularımızı da erken terk ediyor. Gürcistan ve Abhazya'da sular daha soğuk olacağından, büyük ihtimalle oralara göç edecektir. Palamut bu sene hiç olmadı, yani tadımlık denecek kadar az. Genelde bir sene olur, bir sene olmaz; inşallah seneye olur. Sezon sonuna kadar hamsi devam etmez, bu pek mümkün görünmüyor. Hamsi muhtemelen iki ay sonra sularımızı terk edecek ve Karadeniz'in diğer yakalarına, yani Gürcistan ve Abhazya taraflarına geçecek. Oraların suyu daha soğuk. O zaman bizde genelde istavrit ve kıraça avlanır; ancak onların da verimi düşük. Büyük ihtimalle sezon kısa sürede kapanır" dedi.

Palamut yok, hamsi de erken kaçıyor: Sofralar balıksız kalabilir

Bu sezon özellikle palamudun olmayışından dolayı hamsiyi aramak zorunda kaldıklarını kaydeden tekne çalışanlarından Yakup Keskin ise "Bu sene denizde palamut çok az, dolayısıyla hamsi de erken çıktı ancak biraz ince. Palamudun olmadığı yıllarda hamsi erken başlardı; bu sene de biraz erken başladı. Genelde Eylül sonu, Ekim başında başlardı. Bu sene denizde başka avcılık da olmadığından, başka balık bulunmadığı için ister istemez hamsiyi aramak zorunda kaldık.

Palamut yok, hamsi de erken kaçıyor: Sofralar balıksız kalabilir

Geçen sene palamut boldu, bu sene ise ağlara zaman zaman torik takıldı. Zaten palamut bir sene olur, diğer sene pek olmaz. Bu nedenle bu sene neredeyse hiç yok gibi. Genelde Trabzon, Giresun ve Rize arasında avlanıyoruz. Hamsi erken başladı ama inşallah ilerleyen günlerde hava soğudukça daha da bol olur. Şu anda deniz fazla sıcak değil" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evlenecekler için hükümetten kritik karar! Artık zorunlu olacak
Otomobil devinden kötü haber! Üretimi durdurdu
ETİKETLER
#karadeniz
#palamut
#balıkçılık
#Hamsi
#Av Sezonu
#Balık Popülasyonu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.