 Bengü Sarıkuş

Evlenecekler için hükümetten kritik karar! Artık zorunlu olacak

Genç nüfusun giderek azalması ve evlilik oranlarının boşanma oranları karşısında gerilemesi üzerine 'Aile Yılı' projesini başlatan hükümet, aile kurumunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Alınan bilgiye göre evlilik kurumunun başarıya ulaşması için ehliyet şartı aranacak ve çiftlere eğitim verilecek. İşte konunun detayları...

Evlenecekler için hükümetten kritik karar! Artık zorunlu olacak
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 09:20

AK Parti, kurumunu güçlendirmek ve artan boşanmaların önüne geçmek için çiftlere evlilik öncesi zorunlu eğitim vermeyi planlıyor. Kurulacak danışmanlık mekanizması sayesinde erken dönemde muhtemel problemler tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu destek, evlilik sonrası da devem edecek. Böylelikle anlaşmazlık yaşayan karı - koca arasındaki sıkıntılar giderilmeye çalışılacak. Eğer boşanmanın önüne geçilemez ise taraflara doğru şekilde rehberlik edilecek.

Evlenecekler için hükümetten kritik karar! Artık zorunlu olacak

Konuyla ilgili konuşan parti kaynakları, “Çiftler, evlendikten sonra problem oluşturabilecek birçok meseleyi ilişkileri bozulmasın diye birbirinden saklayabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil, sosyoekonomik ve sosyokültürel gibi durumlar çoğu zaman karşı tarafa dürüstçe aktarılmıyor. Bu maskeleme, evliliğin ilerleyen günlerinde ortaya çıkıyor. O zaman da şiddetli geçimsizlikten boşanmaya kadar süreç ilerleyebiliyor. Evlilik öncesi sistemi ile çiftlerin şeffaf bir şekilde birbirlerine karşı dürüst olmaları sağlanabilir. Güçlü aile yapısı için büyük bir adım atılabilir” ifadelerini kullandı.

Evlenecekler için hükümetten kritik karar! Artık zorunlu olacak

PROJENİN HIZLANMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Öte yandan, projenin hızlandırılması için harekete geçildi. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın öncülüğünde cuma günü Erzurum’da “Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştaya, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından uzman ve akademisyenler katılacak.

