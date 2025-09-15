TOKİ'den yüzde 25 indirim! Kampanya 22 Eylül'de başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için 'Yüzde 25 İndirim Kampanyası' düzenliyor.

YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI

Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

KISMİ ÖDEME YAPILABİLİYOR

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

SON BAŞVURU 17 EKİM 2025

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

KİMLER KAMPANYADAN FAYDALANABİLİR?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

KONUT KREDİSİ DE KULLANABİLECEK

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları bankaya giderken Site Yönetiminden alacakları borcu yoktur belgesi ve ilgili Belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekmektedir.