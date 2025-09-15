Menü Kapat
24°
Ekonomi
Ulaşımda yüzde 30 zam bugün uygulanmaya başladı: Hangi toplu taşıma ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan karar kapsamında otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 30'luk zam bugünden itibaren uygulanmaya başladı.

Ulaşımda yüzde 30 zam bugün uygulanmaya başladı: Hangi toplu taşıma ne kadar oldu?
Büyükşehir Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantılarının 12 Eylül'de yapılan üçüncü oturumunda, toplu ile ve okul servislerine yüzde 30 yapılması kararının AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından bugün uygulanmaya başlandı.

Ulaşımda yüzde 30 zam bugün uygulanmaya başladı: Hangi toplu taşıma ne kadar oldu?

MAVİ KART" AYLIK ABONMANA İSE 2 BİN 748 LİRA

Yolcular, elektronik tam bilete 35 lira, "Mavi Kart" aylık abonmana ise 2 bin 748 lira ödedi. Deniz yolunu kullanan vatandaşlar, Üsküdar-Eminönü seferi için 44,33 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş için 49,40 lira, Bostancı'dan Adalar'a gitmek için 130,22 lira ödemek zorunda kaldı.

Ulaşımda yüzde 30 zam bugün uygulanmaya başladı: Hangi toplu taşıma ne kadar oldu?

MİNİBÜS ÜCRETLERİ DE ARTTI: EN KISA MESAFE 32,5 TL OLDU

Minibüslerde ise "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücreti 16 liradan 21 liraya çıkartıldı.

Ulaşımda yüzde 30 zam bugün uygulanmaya başladı: Hangi toplu taşıma ne kadar oldu?

Sabah erken saatlerden itibaren toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Yolcular, turnikelerde İstanbulkart'ı kullanarak veya ilgili gişelerden ücretini ödeyip, toplu ulaşım hizmetlerinden faydalandı.

Ulaşımda yüzde 30 zam bugün uygulanmaya başladı: Hangi toplu taşıma ne kadar oldu?

SON ZAM 15 OCAK'TA YÜZDE 35 YAPILMIŞTI

Bu yıl 15 Ocak'ta yapılan İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam yapılmıştı. İBB'nin 26 Haziran'daki UKOME toplantısında ek olarak teklif ettiği yüzde 21,29'luk zam teklifi ise toplantıda çoğunluğu oluşturan Bakanlık temsilcilerinin "hayır" oyuyla reddedilmişti. Kentteki ulaşıma ilişkin zam kararlarının UKOME yerine İBB Meclisinde alınması için harekete geçilmişti. Bu kapsamda, İBB Meclisi'nde bugün görüşülen ulaşıma yüzde 30'luk zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

#istanbul
#zam
#ulaşım
#taksi
#Toplutaşıma
#Mavikart
#Ekonomi
