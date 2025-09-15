Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Asgari ücret, memur, emekli zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Orta Vadeli Program ilan edildi. Hedefler arasında enflasyona bağlı olarak tüm maaş kalemlerinde artışlar da öngörülüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, OVP'ye göre asgari ücret ne kadar olacak? Memur, memur emeklisi ve çalışanlara ne kadar zam yapılacak? Tüm merak edilenleri tek tek hesapladı ve vatandaşa uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asgari ücret, memur, emekli zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 09:22

Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte yıl sonu hedefleri de net­leşti. Programda yapılan revizyon, enflas­yon beklentisini %29–%30 seviyelerine taşıdı. Bu tablonun, Ocak ayında , ve artışlarının hangi seviyelerde olacağını şimdiden şekillen­dirdiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, maaş zamları konusunda çalışan ve emeklileri uyardı.

Asgari ücret, memur, emekli zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

KİME NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Erdursun, "2025’in ilk 6 ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16,67, memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 oranında zam yapıl­mıştı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 olması halinde SSK ve Bağkur emeklilerine Ocak ayında yaklaşık yüzde 12’lik bir fark yansıya­cak" dedi.

Asgari ücret, memur, emekli zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammının yüzde 11 olacağını belirten Erdursun, enflas­yon farkı eklendiğinde Ocak 2026’da yak­laşık yüzde 18,5 oranında artış beklendiğini ve bin liralık seyyanen artışın yansıtılacağını hesapladı.

Asgari ücret, memur, emekli zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Bu hesaba göre;
* En düşük emekli aylığı 16.881 TL’den 18.910 TL’ye,

* 20.000 TL maaş 22.400 TL’ye,

* 25.000 TL maaş 28.000 TL’ye,

* 30.000 TL maaş 33.600 TL’ye,

* 40.000 TL maaş 44.800 TL’ye,

* 50.000 TL maaş 56.000 TL’ye çıka­cak.

Asgari ücret, memur, emekli zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurların maaşlarına Ocak 2026’da yüzde 18,5 oranında artış yapılacağını hatırlatan Erdursun buna ek olarak 1.000 TL’lik seyyanen zam da uygulanacağını bildirdi.

Asgari ücret, memur, emekli zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Erdursun, "Asgari ücret için öngörümüz, yüzde 20 civa­rında bir artışla 26.500 TL seviyesinde. Uluslararası kuruluşlar da 26–27 bin TL aralığını telaffuz etmeye başladı." diyerek öngörüsünü belirterek hayat şartları karşısında yüzde 12- yüzde 20 civarındaki artışların yetersiz kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eline yeni para geçenler için altın alma tarihi verdi! İslam Memiş'ten çarşamba uyarısı
Şap insana bulaşır mı? Uzmanlardan et alacaklara kritik uyarı
ETİKETLER
#asgari ücret
#enflasyon
#emekli
#memur
#2026
#maaş zammı
#Yıl Sonu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.