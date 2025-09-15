Asgari ücret, memur, emekli zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte yıl sonu enflasyon hedefleri de netleşti. Programda yapılan revizyon, enflasyon beklentisini %29–%30 seviyelerine taşıdı. Bu tablonun, 2026 Ocak ayında emekli, memur ve asgari ücret artışlarının hangi seviyelerde olacağını şimdiden şekillendirdiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, maaş zamları konusunda çalışan ve emeklileri uyardı.
Erdursun, "2025’in ilk 6 ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16,67, memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 oranında zam yapılmıştı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 olması halinde SSK ve Bağkur emeklilerine Ocak ayında yaklaşık yüzde 12’lik bir fark yansıyacak" dedi.
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammının yüzde 11 olacağını belirten Erdursun, enflasyon farkı eklendiğinde Ocak 2026’da yaklaşık yüzde 18,5 oranında artış beklendiğini ve bin liralık seyyanen artışın yansıtılacağını hesapladı.
Bu hesaba göre;
* En düşük emekli aylığı 16.881 TL’den 18.910 TL’ye,
* 20.000 TL maaş 22.400 TL’ye,
* 25.000 TL maaş 28.000 TL’ye,
* 30.000 TL maaş 33.600 TL’ye,
* 40.000 TL maaş 44.800 TL’ye,
* 50.000 TL maaş 56.000 TL’ye çıkacak.
Memurların maaşlarına Ocak 2026’da yüzde 18,5 oranında artış yapılacağını hatırlatan Erdursun buna ek olarak 1.000 TL’lik seyyanen zam da uygulanacağını bildirdi.
Erdursun, "Asgari ücret için öngörümüz, yüzde 20 civarında bir artışla 26.500 TL seviyesinde. Uluslararası kuruluşlar da 26–27 bin TL aralığını telaffuz etmeye başladı." diyerek öngörüsünü belirterek hayat şartları karşısında yüzde 12- yüzde 20 civarındaki artışların yetersiz kalacağı konusunda uyarıda bulundu.