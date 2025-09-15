Asgari ücret, memur, emekli zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte yıl sonu enflasyon hedefleri de net­leşti. Programda yapılan revizyon, enflas­yon beklentisini %29–%30 seviyelerine taşıdı. Bu tablonun, 2026 Ocak ayında emekli, memur ve asgari ücret artışlarının hangi seviyelerde olacağını şimdiden şekillen­dirdiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, maaş zamları konusunda çalışan ve emeklileri uyardı.

KİME NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Erdursun, "2025’in ilk 6 ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16,67, memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 oranında zam yapıl­mıştı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 olması halinde SSK ve Bağkur emeklilerine Ocak ayında yaklaşık yüzde 12’lik bir fark yansıya­cak" dedi.

MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammının yüzde 11 olacağını belirten Erdursun, enflas­yon farkı eklendiğinde Ocak 2026’da yak­laşık yüzde 18,5 oranında artış beklendiğini ve bin liralık seyyanen artışın yansıtılacağını hesapladı.

Bu hesaba göre;

* En düşük emekli aylığı 16.881 TL’den 18.910 TL’ye,

* 20.000 TL maaş 22.400 TL’ye,

* 25.000 TL maaş 28.000 TL’ye,

* 30.000 TL maaş 33.600 TL’ye,

* 40.000 TL maaş 44.800 TL’ye,

* 50.000 TL maaş 56.000 TL’ye çıka­cak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurların maaşlarına Ocak 2026’da yüzde 18,5 oranında artış yapılacağını hatırlatan Erdursun buna ek olarak 1.000 TL’lik seyyanen zam da uygulanacağını bildirdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Erdursun, "Asgari ücret için öngörümüz, yüzde 20 civa­rında bir artışla 26.500 TL seviyesinde. Uluslararası kuruluşlar da 26–27 bin TL aralığını telaffuz etmeye başladı." diyerek öngörüsünü belirterek hayat şartları karşısında yüzde 12- yüzde 20 civarındaki artışların yetersiz kalacağı konusunda uyarıda bulundu.