26°
 Bengü Sarıkuş

Eline yeni para geçenler için altın alma tarihi verdi! İslam Memiş'ten çarşamba uyarısı

Piyasalarda puslu havanın devam ettiğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıların haftayı çarşambadan önce ve sonra olarak ikiye ayırması gerektiğine dikkat çekti. Yeniden altın almak isteyen ya da eline yeni para geçen yatırımcılar için de ipuçları veren Memiş, gram altın fiyatlarının tarihi rekor kırdığı bu günlerde sabırlı olmak gerektiğini hatırlattı. Memiş, yeniden altın almak için en doğru tarihi yatırımcılara işaret etti. İşte tüm detaylarıyla piyasalar...

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
14.09.2025
15:16
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
15:27

analisti , sosyal medya kanalında piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, eline yeni para geçen yatırımcılara özel ipuçları verdi. Memiş, piyasalarda her zaman fırsat kollanması gerektiğini vurgulayarak, “Geçen hafta ne fırsatımız vardı? Borsada malum sert düşüşler vardı. 10,650 puan seviyesinden yüzde 50 alım yapmıştık. Tekrar sert bir şekilde 10,350 puan seviyesine kadar geriledi. O yüzden buyurun fırsat işte. Kademeli topla, kademeli topla. yüzde 50 su içtik. yüzde 25 damlaya damlaya koyduk. Yüzde 25 de kenarda durmaya devam ediyor. O beklediğimiz seviyelere tekrar gerilesin” dedi.

Eline yeni para geçenler için altın alma tarihi verdi! İslam Memiş'ten çarşamba uyarısı

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, “107-108 bin dolar aralığından tarafında al sana fırsat. 116 bin dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük” ifadelerini kullandı. Bitcoin için de önümüzdeki haftaya dikkat çeken analist, “Bitcoin tarafında yine yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Önümüzdeki hafta önemli ve kritik. Neden? Önümüzdeki hafta çarşamba günü Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. Önümüzdeki haftayı ikiye ayırıyoruz: Çarşambadan önce, Çarşambadan sonra” dedi.

Eline yeni para geçenler için altın alma tarihi verdi! İslam Memiş'ten çarşamba uyarısı

KASIM AYINA KADAR BEKLİYORSUNUZ

yatırımcılarına yönelik değerlendirmesinde ise Memiş, “Geçen hafta ons altın 45 yılın zirvesinde gram altın cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Ama ne dedik? Bakın siz 30 Haziran’da 3. dalış operasyonuyla birlikte alım yaptınız. Kasım ayına kadar bekliyorsunuz. Kar satışları mutlaka düzenli olarak olacaktır. Her zirveden sonra teknik bir düzeltme mutlaka olacaktır” diye konuştu.

Eline yeni para geçenler için altın alma tarihi verdi! İslam Memiş'ten çarşamba uyarısı

AL SANA FIRSAT: BORSA ÇAKILDI

“Benim elimde ne var? Para var. E kardeşim altın uçtuysa da çakıldı. Al sana fırsat. Altın gittiyse onun beraberinde Bitcoin düşük mesela gibi avantajlar var” diyen Memiş, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğinin altını çizdi.

Eline yeni para geçenler için altın alma tarihi verdi! İslam Memiş'ten çarşamba uyarısı

GRAM ALTIN İÇİN 6350 LİRAYA ODAKLANDIK

Gram altın tarafındaki kritik seviyelere de değinen analist, “İşte gram altın 4950 lira seviyesinde ama gram altın tarafında 4900 lira seviyesinin altında sarkmalarda 4850, devamında 4800 TL gibi destek seviyeleri var. Buraları bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Artık 5000 TL kapısı çalındı. Artık biz bu yılı bitirdik. 2026 yılında gram altın tarafında 6000, devamında 6350 gibi rakamlara odaklandık. Ons altında 4000, devamında 4250 dolar gibi rakamlara odaklandık” dedi.

Eline yeni para geçenler için altın alma tarihi verdi! İslam Memiş'ten çarşamba uyarısı

KASIM AYINA KADAR MALDA BEKLEMEYE DEVAM

Yatırımcılara sabırlı olmaları gerektiğini hatırlatan Memiş, “Elinde altın bulunduran arkadaşlarımız yine panik yok, panik yok. Kasım kadar malda beklemeye devam ediyoruz. Eline yeni para geçmiş insanlara diyorum ki biraz sabredeceksin, biraz bekleyeceksin. O kar satışlarında bir fırsat olarak değerlendireceksin” ifadelerini kullandı.

Eline yeni para geçenler için altın alma tarihi verdi! İslam Memiş'ten çarşamba uyarısı

Gümüş ve petrol tarafına da değinen Memiş, “Gümüş tarafında 56 lira seviyesi görüldü. Ons tarafında 42 dolar seviyesi görüldü. Şu an bekleme zamanı. Petrol fiyatları da 66-62 dolar seviyesinde kapanış yaptı. Haftayı tamamladı. Burada 63-68 dolar aralığında oyalanmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

Eline yeni para geçenler için altın alma tarihi verdi! İslam Memiş'ten çarşamba uyarısı

NE ZAMAN ALTIN ALACAĞIM?

Altın için yeni alım zamanını da işaret eden Memiş, “Altın tarafında 30 Haziran’da 3. dalgayı yakaladık, aldık. Kasım ayına kadar malda bekliyoruz. Ne zaman altında hareket edeceğim? Ekim sonu olur, kasım ortası olur. Ama şu anda değil” dedi.

