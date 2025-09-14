İkinci el araçta yeni dönem! Bu otomobiller satışta uçuyor

Koronovirüs salgınının yaşandığı pandemi döneminde ikinci el otomobil piyasasında 10 yaş ve üzeri araçların oranı yüzde 66 seviyesinde iken günümüzde bu oran yüzde 55’e kadar geriledi ve trafikte daha genç araçların dolaşmaya başladığı gözlemlendi.

3 YAŞIN ÜZERİNDE DEĞER KAYBI ARTIYOR

Uzmanlar, araç yaşı yükseldikçe servis, sigorta ve kasko maliyetlerinin arttığını vurguladı. Açıklamalara göre 1-3 yaş arası araçlarda değer kaybı yüzde 30-35 aralığında olurken, 3 yaşın üzerine çıkıldığında bu oran yüzde 50-55’e ulaştı. Garanti süresi bittikten sonra masrafların tamamen araç sahibinin cebinden çıkması da tüketicilerin genç araçlara yönelmesinde etkili oldu.

BÜYÜK ARAÇLARI SATMAK ZORLAŞIYOR

Özellikle büyükşehirlerde alıcıların daha düşük kilometreli ve yeni model araçlara talep gösterdiği kaydedildi. Bu araçların hem yakıt tüketiminde avantaj sağladığı hem de teknolojik donanımlarıyla öne çıktığı ifade edildi. Küçük şehirlerde ise bu eğilimin daha sınırlı kaldığı belirtildi.

Uzmanlar, 4-5 yaş ve üzeri araçlarda değer kaybının yüzde 50’nin üzerine çıktığını, buna karşılık genç araçların çok daha hızlı alıcı bulduğunu aktardı.