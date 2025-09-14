Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tarımda ilave destek ödemeleri belli oldu! Hangi ürünler kapsam dışı?

Bitkisel üretim için 2025-2027 yılları arasında uygulanacak ve devlet tarafından verilecek maddi destek miktarları kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Organik tarım, sertifikalı tohum ve danışmanlık destekleri yükseltildi; genç ve kadın çiftçilere destek artırıldı. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tarımda ilave destek ödemeleri belli oldu! Hangi ürünler kapsam dışı?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 10:18

ve Orman Bakanlığınca, bitkisel üretimde 2025-2027 döneminde organik tarımdan serbest tarım danışmanlarına, üretim teşviklerinden genç ve kadın çiftçilere kadar destekler belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının, 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarımda ilave destek ödemeleri belli oldu! Hangi ürünler kapsam dışı?

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapılan değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, bu yıla göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olacak. Kapalı ortam bitkisel üretime yönelik genç ve kadın çiftçilere, ilave destek verilecek. Organik tarım desteğinde, 1. derece tarımsal amaçlı üretici örgütlerine üye çiftçilere, destek katsayısının yüzde 25'i oranında ilave destek sunulacak.

Tarımda ilave destek ödemeleri belli oldu! Hangi ürünler kapsam dışı?

345 BİN 450 LİRA DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Yıl boyunca (12 ay) hizmet sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odaları ve üretici örgütlerinde istihdam edilen danışmanlara verilen tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, geçen yıla göre yüzde 17,5 artırılarak 2025 için 345 bin 450 lira olarak ödenecek.

Tarımda ilave destek ödemeleri belli oldu! Hangi ürünler kapsam dışı?

SOYA ÜRETİMİNE TEŞVİK

Soya üretimini teşvik amacıyla, mevcut sertifikalı tohum desteğine ek, yurt içinde ıslah edilip tescil edilen ve yine yurt içinde üretilerek sertifikalandırılan tohumların kullanımı halinde ilave destek sağlanacak.

Tarımda ilave destek ödemeleri belli oldu! Hangi ürünler kapsam dışı?

HANGİ ÜRÜNLERDE DESTEK AZALDI?

Hayvancılıkta dane yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, yulaf, çavdar ve tritikale ürünlerinde, yeşil otun yanı sıra dane üretimi de destek kapsamına alındı. Bu çerçevede mısır (dane) ürünün destekleme kategorisi, 1. kategoriden 2. kategoriye yükseltildi.

Tarımda ilave destek ödemeleri belli oldu! Hangi ürünler kapsam dışı?

Hububat üretiminde sertifikalı tohum kullanımının artırılması amacıyla geçen yıla göre destek katsayısı artırılarak 0,56 belirlendi. Katı organik-organomineral (kimyasal ve organik ham maddelerin harmanlanarak, üretildiği gübre) desteğinde 0,21 olan katsayı, 0,32 olarak tespit edildi. Biyolojik/biyoteknik mücadele desteği, birim fiyatlarında yüzde 21 artış gerçekleştirildi.

Tarımda ilave destek ödemeleri belli oldu! Hangi ürünler kapsam dışı?

SU KISITI OLAN ARAZİLERDE BUNU EKENE DESTEK YOK

Öte yandan, Bakanlıkça su kısıtı tespit edilen havzalarda dane mısır ve patates ekimine destek ödemesi yapılmayacak. Gerçeğe aykırı ürün beyanında bulunulduğu tespit edilen tarım arazileri için destek ödemesi verilmeyecek. Mülkiyeti kamuya ait araziler için taahhütname ile başvurulması durumunda, tarımsal desteklemelerden yararlanmak için kira sözleşmesi ibraz edilmesi gerekecek. Karar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk'ın Tesla tazminatı dudak uçuklattı: Birçok ülkenin yıllık bütçesinden fazla
TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi başlıyor
ETİKETLER
#tarım
#Destekleme
#Organik Tarım
#Serbest Tarım
#Genç Çiftçiler
#Kadın Çiftçiler
#Soya
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.