H3N2 Türkiye’de var mı, nasıl bulaşır? Uzmanlar uyarıyor

Avrupa’da etkisini artıran H3N2 virüsünün Türkiye’ye de sıçrayabileceği konusunda uzmanlardan uyarılar geliyor. Virüsün özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde daha ağır seyrettiği belirtiliyor.

H3N2 VİRÜSÜ NEDİR?

H3N2, influenza A virüsünün alt tiplerinden biri olup hemaglutinin (H3) ve nöraminidaz (N2) adlı iki yüzey proteininden adını alır. 1968’de Hong Kong gribi pandemisine yol açan virüsün soyundan gelir ve o tarihten bu yana insanlarda dolaşımda olan mevsimsel grip virüslerinden biridir. Bu alt tipin bazı suşları insanlarda endemik şekilde görülürken, bazıları domuz ve kuş popülasyonlarında yayılım gösterir.

Damlacık yoluyla kolay bulaşabilmesi nedeniyle salgın dönemlerinde geniş kitlelere hızla yayılabilir. Uzmanlar H3N2’nin Avrupa’da sık görülmeye başladığını ve kısa süre içinde Türkiye’de de vakaların ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu bildiriyor.

H3N2 VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

H3N2 enfeksiyonu çoğu zaman ani başlangıç gösterir ve yüksek ateşle birlikte şiddetli kas-eklem ağrılarına yol açar. Baş ağrısı, kuru öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik ve yorgunluk en belirgin şikâyetler arasında yer alır. Bazı yetişkinlerde burun akıntısı veya tıkanıklığı görülebilirken, çocuklarda kusma ve ishal daha sık ortaya çıkabilir. Belirtiler 3-7 gün sürerken öksürük ve halsizlik daha uzun süre devam edebilir. Hastalığın en bulaşıcı olduğu dönem belirtilerin ilk üç günüdür ve bulaştırıcılık belirtiler başlamadan bir gün önce başlar.

H3N2 VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

H3N2, mevsimsel grip virüsleri arasında ağır seyirli tiplerden biri olarak kabul edilir. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde, küçük çocuklarda, hamilelerde ve kronik hastalığı bulunanlarda zatürre, kalp krizi, beyin iltihabı ve kas iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Sağlıklı yetişkinlerde genellikle daha hafif geçirilse de, geçmiş yıllarda bazı dolaşım suşlarının daha fazla hastane yatışı ve ölümle ilişkili olduğu dönemler kaydedilmiştir. Bu nedenle risk gruplarındaki kişilerde dikkatli takip önerilmektedir.

H3N2 VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Uzmanlar, H3N2 salgınının Türkiye’de henüz görülmediğini ancak Avrupa’da çok sık rastlandığını belirtiyor. Avrupa’daki yayılımın artması nedeniyle Türkiye’de de önümüzdeki günlerde H3N2 vakalarının görülmesinin muhtemel olduğu ifade ediliyor.