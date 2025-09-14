Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Elon Musk'ın Tesla tazminatı dudak uçuklattı: Birçok ülkenin yıllık bütçesinden fazla

Tesla CEO'su Elon Musk için hazırlanan 10 yıllık tazminat paketi Kasım ayında hissedarların onayına sunulacak. Tesla'nın satışlarında ve kazancında gerileme yaşanmasına rağmen Musk'ın motive edilmesi gerektiği savunuluyor.

Elon Musk'ın Tesla tazminatı dudak uçuklattı: Birçok ülkenin yıllık bütçesinden fazla
hissedarlarının Kasım ayında için önerilen 10 yıllık, 1 trilyon dolarlık (yaklaşık 41.3 trilyon TL) paketi üzerinde oylamaya sunulmasıyla birlikte, başkanı Robyn Denholm, şirket tarihinin en büyük ödeme paketini savunmak için The New York Times'a konuştu.

Elon Musk'ın Tesla tazminatı dudak uçuklattı: Birçok ülkenin yıllık bütçesinden fazla

Tazminat teklifini hazırlayan özel komitede de yer alan Denholm, Musk'ın olağanüstü tazminatlarla bağlantılı olağanüstü zorluklarla motive edilmesi gerektiğini savundu. Aynı zamanda, Musk'ın vaat edilen Tesla hisselerinin temsil edeceği ek servetle daha az, oy gücüyle daha çok ilgilendiğini öne sürdü.

Elon Musk'ın Tesla tazminatı dudak uçuklattı: Birçok ülkenin yıllık bütçesinden fazla

The Times'ın röportaj sırasında "ara sıra huzursuz göründüğünü" söylediği Denholm, "Aslında oylama etkisi söz konusu olduğunda dolarlardan bahsetmek biraz bana tuhaf geliyor" dedi.

Elon Musk'ın Tesla tazminatı dudak uçuklattı: Birçok ülkenin yıllık bütçesinden fazla

Tesla'nın kârları ve araç satışları düşerken böylesine büyük bir maaş paketi teklif etmek mantıksız görünebilir, ancak Denholm planın "gelecekteki performans" ile ilgili olduğunu ısrarla belirtti. Denholm "Geçmiş performansla ilgili değil. Hedeflere uygun performans göstermezse hiçbir şey elde edemez." dedi.

Elon Musk'ın Tesla tazminatı dudak uçuklattı: Birçok ülkenin yıllık bütçesinden fazla

TechCrunch'ın daha önce belirttiği gibi, paketin hedefleri Musk'ın geçmişte Tesla hakkında verdiği bazı vaatlerden çok daha az iddialı. Elon Musk'ın elde edeceği tazminat birçok ülkenin yıllık bütçesinden çok daha büyük.

TGRT Haber
